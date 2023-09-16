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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47561
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:13
Цитата:
Ну кому как. Языковую проблему создали искусственно после развала союза. Ее могло вообще не быть. Но поезд ушел, вместе с поездом уходит один из языков, и доступ к технологиям на этом языке. А взамен пока ниче не приходит, застряли на стадии азбуки.
ACROS:
проблема и выеденного яйца не стоит. Лучше возьмите лопату, наклонитесь и работайте: - стране будет больше толку от этого.
проблема и выеденного яйца не стоит. Лучше возьмите лопату, наклонитесь и работайте: - стране будет больше толку от этого.
Ну кому как. Языковую проблему создали искусственно после развала союза. Ее могло вообще не быть. Но поезд ушел, вместе с поездом уходит один из языков, и доступ к технологиям на этом языке. А взамен пока ниче не приходит, застряли на стадии азбуки.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:20
Цитата:
Я занимался технологиями, пока на горизонте не замаячила языковая проблема. Вариантов решения было два, долгий бесполезный, и долгий полезный. Я бы выбрал вообще не отвлекаться на проблемы такого плана и спокойно дальше заниматься технологиями. Но пришлось выбирать, и технологии уехали вместе со мной. Я не просто перестал приносить пользу Казахстану - я стал приносить пользу одному из многочисленных конкурентов Казахстана. Надеюсь все теперь рады и довольны.
ACROS:
Мне всегда было до одного места: - кто и на каком языке ко мне обращается или я к кому - одинаково владею и родным ( почти по литературному, но нет предела совершенству) и русским ( даже лучше чем коренные носители).
Мне всегда было до одного места: - кто и на каком языке ко мне обращается или я к кому - одинаково владею и родным ( почти по литературному, но нет предела совершенству) и русским ( даже лучше чем коренные носители).
Я занимался технологиями, пока на горизонте не замаячила языковая проблема. Вариантов решения было два, долгий бесполезный, и долгий полезный. Я бы выбрал вообще не отвлекаться на проблемы такого плана и спокойно дальше заниматься технологиями. Но пришлось выбирать, и технологии уехали вместе со мной. Я не просто перестал приносить пользу Казахстану - я стал приносить пользу одному из многочисленных конкурентов Казахстана. Надеюсь все теперь рады и довольны.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:29
Канадец объясните им , что человек который обращается к продавцу на любом языке, не имеет право оскорбить продавца !!!! А знание французского,английского, украинского,русского только приветствуется!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9521
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:34
Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы?
У нас же надо обязательно дублировать на двух языках.
Дукен-магазин
овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
У нас же надо обязательно дублировать на двух языках.
Дукен-магазин
овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:35
Цитата:
Надо чаще подобные вопросы задавать - и тогда на них начнут обращать внимание.
Добринцофф:
Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы? У нас же надо обязательно дублировать на двух языках. Дукен-магазин овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы? У нас же надо обязательно дублировать на двух языках. Дукен-магазин овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
Надо чаще подобные вопросы задавать - и тогда на них начнут обращать внимание.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30989
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 13:18
Цитата:
Автор что то путает и по большому.
Немцев и епонцев вырезали по половине населения в 30х, перед войнами?
Например Гитлер и кто там у епонцев был, какой нибудь АсекеСан?
Это первое.
Второе, у них были мононациональные или как их там государства или интернациональных, где немцы и епонцы были в огромнейшем меньшинстве?
Автор из за этого изучения языка, забыл изучить их историю?
Этим путем пошли немцы и японцы после второй мировой войны, отодвинувшие на второй план свои национальные амбиции (культуру и язык)
Автор что то путает и по большому.
Немцев и епонцев вырезали по половине населения в 30х, перед войнами?
Например Гитлер и кто там у епонцев был, какой нибудь АсекеСан?
Это первое.
Второе, у них были мононациональные или как их там государства или интернациональных, где немцы и епонцы были в огромнейшем меньшинстве?
Автор из за этого изучения языка, забыл изучить их историю?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30989
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 13:23
Цитата:
Автор грубейше говорит не совсем правду.
Как там Литва, Эстония, та же Украина, без ничего, достигли того, что там язык знают?
И безо всяких епонских технологий?
Просто взяли и выучили.
А тут втирает не знамо что, Космос забыл, Вселенную, добавить..
Та же Молдова, какой там у нее прогресс то?
Если в этой технологической цепочке, состоящей (условно) из трех важнейших компонентов, а именно: образование + научно-техническая специализация (разработка собственных производственных
Автор грубейше говорит не совсем правду.
Как там Литва, Эстония, та же Украина, без ничего, достигли того, что там язык знают?
И безо всяких епонских технологий?
Просто взяли и выучили.
А тут втирает не знамо что, Космос забыл, Вселенную, добавить..
Та же Молдова, какой там у нее прогресс то?
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 13:30
Цитата:
А ты взял и не выучил
111:
Просто взяли и выучили.
Просто взяли и выучили.
А ты взял и не выучил
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 13:51
Комментарий удален модератором.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 13:53
Комментарий удален модератором.
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 13:56
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13979
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 14:57
да никому и не нужна повальная казахизация общества
нужно чтобы закон о языке соблюдался чтобы казахоязычный человек мог получить те же услуги на казахском как и русскоязычный. пока не начались языковые патрули никто из русских предпринимателей толком и не чесался а теперь последние года 2 замечаю тенденцию при выборе продавца владельцы магазиничков требуют базовый уровень знания казахского хотя бы знание основ чтобы про товар который ты продаешь мог рассказать это уже сдвиг
дальше менюшки срочно все побежали в кафе переводить
официантов стали держать двуязычных
чем плохо? по мне это справедливо, но кое кому данная тенденция не нравится
русский язык мол ущемляется
ну раз для некоторых перевод меню на два языка это ущемление то вам хоть палец покажи вы ущемитесь)
нужно чтобы закон о языке соблюдался чтобы казахоязычный человек мог получить те же услуги на казахском как и русскоязычный. пока не начались языковые патрули никто из русских предпринимателей толком и не чесался а теперь последние года 2 замечаю тенденцию при выборе продавца владельцы магазиничков требуют базовый уровень знания казахского хотя бы знание основ чтобы про товар который ты продаешь мог рассказать это уже сдвиг
дальше менюшки срочно все побежали в кафе переводить
официантов стали держать двуязычных
чем плохо? по мне это справедливо, но кое кому данная тенденция не нравится
русский язык мол ущемляется
ну раз для некоторых перевод меню на два языка это ущемление то вам хоть палец покажи вы ущемитесь)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4814
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:01
Цитата:
Вы тут нарушили закон, неправильно продублировали: - надо-сперва на казахском , потом на русском.
Вам уже выписывают штраф, на первый раз как представителю микроМБ- 5 МРП - 17 250 тенге.
Добринцофф:
овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
Вы тут нарушили закон, неправильно продублировали: - надо-сперва на казахском , потом на русском.
Вам уже выписывают штраф, на первый раз как представителю микроМБ- 5 МРП - 17 250 тенге.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13979
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 15:06
Цитата:
а че вы так далеко пошли?
почему вот в россии нельзя написать дукен на магазине? а должна быть подпись что ЭТО МАГАЗИН по русски? Цитата:
я вот задаю вопрос в россии можно чтобы продавец в магазине не знал русского языка? захожу я так в челбинске в овощной там стоят таджики, он может ответить мне не на русском на мое обращение?))) ну пусть попробует, тут же рядом стоящая русская бабушка вызовет полицию и таджика выдворят из страны потому что как это так таджик вьехал в страну и работает без знания языка? непонятно
тем более с 24 года экзамен на знание русского при переселении в россию вводят на обязательном уровне
че там в сша у нас?
Добринцофф:
Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы? У нас же надо обязательно дублировать на двух языках. Дукен-магазин овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
Почему в Америке, можно увидеть вывески магазинов на китайском русском ,других языках и никто это не запрещает и не выписывает штрафы? У нас же надо обязательно дублировать на двух языках. Дукен-магазин овощи-фрукты-Көкөністер мен жемістер
а че вы так далеко пошли?
почему вот в россии нельзя написать дукен на магазине? а должна быть подпись что ЭТО МАГАЗИН по русски? Цитата:
maxsaf:
Надо чаще подобные вопросы задавать - и тогда на них начнут обращать внимание.
Надо чаще подобные вопросы задавать - и тогда на них начнут обращать внимание.
я вот задаю вопрос в россии можно чтобы продавец в магазине не знал русского языка? захожу я так в челбинске в овощной там стоят таджики, он может ответить мне не на русском на мое обращение?))) ну пусть попробует, тут же рядом стоящая русская бабушка вызовет полицию и таджика выдворят из страны потому что как это так таджик вьехал в страну и работает без знания языка? непонятно
тем более с 24 года экзамен на знание русского при переселении в россию вводят на обязательном уровне
че там в сша у нас?
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