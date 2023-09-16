Отправлено: - 12:13

ACROS:

проблема и выеденного яйца не стоит. Лучше возьмите лопату, наклонитесь и работайте: - стране будет больше толку от этого.

Цитата:Ну кому как. Языковую проблему создали искусственно после развала союза. Ее могло вообще не быть. Но поезд ушел, вместе с поездом уходит один из языков, и доступ к технологиям на этом языке. А взамен пока ниче не приходит, застряли на стадии азбуки.