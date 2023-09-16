Отправлено: - 14:45

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Марик, у тебя всё в порядке? Какое доброе утро

Цитата:Видишь, какой у тебя западненский менталитет.Вам там даже трудно понять что я сказал и почему, на русском языке..Это от туда:- "Пойдешь со мной?- Да нет.."То есть тебе непонятен ответ, или да, или нет.Это вас вводит в некий ступор..Так и тут.