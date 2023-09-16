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≡ Как изменится движение транспорта в Костанае во время полумарафона 17 сентября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47561
Как изменится движение транспорта в Костанае во время полумарафона 17 сентября
Отправлено: 16.09.23 - 14:24
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17 сентября в областном центре состоится одно из самых крупных беговых соревнований для любителей спорта - KOSTANAY HALF MARATHON. Как сообщили в пресс-службе ДП, в связи с этим с 8.00 до 12.00 будет ограничено движение по следующим улицам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30989
Re: Как изменится движение транспорта в Костанае во время...
Отправлено: 16.09.23 - 14:24
#1
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Вообще, смысл по городу бегать, а не где нибудь в степи?
Раз дорожек для них акимат не делает, это не значит, что они по автодорогам должны бегать, почему бы не построить новые трассы специально для спортиков?
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