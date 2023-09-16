Re: Как изменится движение транспорта в Костанае во время...

Отправлено: - 14:24

Вообще, смысл по городу бегать, а не где нибудь в степи?

Раз дорожек для них акимат не делает, это не значит, что они по автодорогам должны бегать, почему бы не построить новые трассы специально для спортиков?