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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47558
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
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Для меня лично языковый вопрос в Казахстане упирается в следующий фундаментальный вопрос: поможет ли всеобщая казахизация на данном историческом этапе совершить нашему обществу экономический прорыв и предоставить всем казахстанцам рабочие места?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:23
#1
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Цитата:
Нам же останется только менять каждый год бордюры и асфальт на наших улицах, и продолжать срач в ФБ на тему, кто из нас круче и более цивилизованней, русские или казахи….

Вангую знатный многостраничный срач под этой статьей :lol:
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
115
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:31
#2
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Язык так не развивают, за 30 лет среди бардака много навоза всплыло, плюс интернет, раньше никто не знал сколько мусора среди нашего общества, в затяжном противостоянии националисты проиграют, это как байга на 50 км, та же Россия только разворачивается на военные рельсы, сосредотачивается промышленность, государство стягивает силы, в течении 2-3 лет или более если потребуется просто иссякнут силы у противника. тут механизмы другие включаются, нежные хлипкие казахстанские казнокрады, наркоторговцы, директора земледельцы с золотыми часами на крузаках будут страну оборонять? Они работать толком не могут без подсоса, дождь же?! А если под обстрелом? Или в условиях санкций? Мир давно заточен под капитал никто ничего не даст бесплатно, без экономики, промышленности, медицины, науки разговоры о языке смешно слушать, те у кого есть деньги вывозит активы за рубежом, те у кого их нет мечтают их заполучить и тоже смыться подальше

[Исправлено: ОГПУ, 16.09.2023 - 11:39]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:31
#3
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Цитата:
Если у нас нет своих производственных технологий, значит, нам нет необходимости вкладываться в национальное образование (образование на казахском языке)!

Вы упускаете из внимания самолюбие, там где цель - потешить самолюбие - логика отсутствует. А производство, технологии - да кому они нужны, когда можно спокойно жить на недрах :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:39
#4
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Цитата:
ОГПУ:
Язык так не развивают

Было много чего, на что действительно стоило потратить силы. Ну раз нет желания/возможности развивать технологии, а только жить за счёт недр - ну и навели бы там порядок хотя бы. А сейчас по факту недра либо у иностранцев, либо у элиты, а народ оттуда крохи получает, зарплату никак нормальную выбить не могут, аварии со смертями, перебои с поставками. Я развивал технологии в Казахстане. Начали приставать с языком - досвидос, теперь развиваю технологии в другой стране. И таких как я не так уж и мало.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
115
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:47
#5
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Бензин 95 не в состоянии выработать в нужных обьемах, в чем проблема? Свату дочери бывшего президента дали всего 6 лет, а че не 20? если весь этот гной и дальше будет растаскивать наши недра язык этот исчезнет, людей не останется
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:49
#6
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Цитата:
Потому, что для того, чтобы изучить язык (любой язык) нужно приложить громаднейшие усилия! Но самое главное - для изучения языка нужно время!... Время, которого у нас сегодня нет….

Полностью согласен. Нужна как минимум сильная мотивация и соответствующие условия. Без погружения в языковую среду выучить язык намного сложнее, а в северном Казахстане такой среды нет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:51
#7
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Цитата:
ОГПУ:
если весь этот гной и дальше будет растаскивать наши недра язык этот исчезнет, людей не останется

А куда людям деваться, если их переучат на язык, который за пределами КЗ вообще нигде не нужен? Никуда, так и останутся нефтяные вышки олигархов сторожить.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
115
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:52
#8
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Наркоту развели, с таким бандитизмом государство обречено, в костанае на въезде со стороны Аулиеколя демонтируют бетонные опоры освещения, ставят металлические из жести, зачем ломать то что будет ещё лет 50 стоять и ставить жестянку? Негде заработать?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
115
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:55
#9
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Цитата:
maxsaf:

Эти олигархи будут шестерить за пайку на зарубежных хозяев, если не будет народа, согласитесь? Они беснуются на горбу народа, пока есть страна, они живут, да и на местах уже баев расподили, 10, 20 тысяч пашни уже берега путают, я про 100 тысяч вообще молчу
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
445
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:59
#10
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Язык можно выучить за два года! Создать благоприятные условия и мотивации ,а не условия.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
445
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 11:59
#11
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Китайский выучить будет проще 8-)
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
445
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:01
#12
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Интересно: в рудном и на узкой колее , а также в первой школе китайский учат? Надо!!! 8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4813
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:04
#13
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Цитата:
maxsaf:
многостраничный срач под


Мне всегда было до одного места: - кто и на каком языке ко мне обращается или я к кому - одинаково владею и родным ( почти по литературному, но нет предела совершенству) и русским ( даже лучше чем коренные носители).

С автором согласен: - проблема и выеденного яйца не стоит.
Лучше возьмите лопату, наклонитесь и работайте: - стране будет больше толку от этого.

По поводу СРАЧА: - будут одни и те же "записные" защитники и противники языка, как и казахского так и русского, и основное их различие: - не уровень компетентности и знание проблем этого вопроса, а национальная принадлежность.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Тулеухан ИСКАКОВ: Формула языка
Отправлено: 16.09.23 - 12:10
#14
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Цитата:
ACROS:
основное их различие: - не уровень компетентности и знание проблем этого вопроса, а национальная принадлежность.

Не совсем так - взять к примеру украинцев казахстанских - большинство русскоговорящие. Казахов тоже хватает, для кого русский - единственный язык. Так что корреляция язык-национальность весьма размытая.
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