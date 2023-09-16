Отправлено: - 11:31

Если у нас нет своих производственных технологий, значит, нам нет необходимости вкладываться в национальное образование (образование на казахском языке)!

Цитата:Вы упускаете из внимания самолюбие, там где цель - потешить самолюбие - логика отсутствует. А производство, технологии - да кому они нужны, когда можно спокойно жить на недрах