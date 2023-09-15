Отправлено: - 20:17

Ильяс:

И вдобавок 4% повысят НДС, а там и Желтоксан и Кантар уже были, значит кровавый Акпан

Цитата:Совершенно верно. Чтобы экономику наладить - надо много в чем разбираться, проще палку взять и расхреначить все к чертяма у вас единицы - кто реально разбирается - спокойно работают на собственный карман.