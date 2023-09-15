НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47558
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 15.09.23 - 13:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее жители Костаная заявили о росте цен на топливо. “Заправка Эталон. Аи 95 стоимость уже 250 тенге... Куда смотрят наши власти??? Ведь нигде не говорилось о поднятии цены, на каком основании они поднимают цены?”, – жалуются граждане в соцсетях.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
354
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 15.09.23 - 13:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ещё на 14 тенге поднимут, но транспортный налог не отменят)))
И вдобавок 4% повысят НДС, а там и Желтоксан и Кантар уже были, значит кровавый Акпан

[Исправлено: Ильяс, 15.09.2023 - 13:28]

[Исправлено: Ильяс, 15.09.2023 - 13:29]
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1070
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 15.09.23 - 18:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем экспертного мнения форумного профессора с обвинениями России во всех тяжких!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2834
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 15.09.23 - 19:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я писал в ветке Дракона, что мы догоним и перегоним Германию, к сожалению не по качеству жизни, а по цене на бензин, всего то 700 тенге осталось.

[Исправлено: saba, 15.09.2023 - 19:47]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 15.09.23 - 20:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
И вдобавок 4% повысят НДС, а там и Желтоксан и Кантар уже были, значит кровавый Акпан

Совершенно верно. Чтобы экономику наладить - надо много в чем разбираться, проще палку взять и расхреначить все к чертям :lol: а у вас единицы - кто реально разбирается - спокойно работают на собственный карман. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2336
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 15.09.23 - 20:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я писал в ветке Дракона, что мы догоним и перегоним Германию

Ну так НГ писали уже, о планах отмены транспортного налога, за счёт повышения цен на ГСМ.
Видимо кто то решил опередить события. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.09.2023 - 20:50]
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
115
Re: Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 15.09.23 - 21:01
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
287 тенге это видимо уже импортный Российский бензин, если не разбодяжен то однозначно лучше нашего, залил на днях полный бак в гранту 8 клапанную, машина гораздо лучше бежит, не знаю может самовнушение но по ощущениям лучше
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
954
Re: Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в...
Отправлено: 15.09.23 - 23:38
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
мнения форумного профессора с обвинениями России во всех тяжких!

Здесь их как минимум четверо, сейчас начнут на перебой...
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
136
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 16.09.23 - 11:51
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На бензин Аи -92 цены регулируются государством не более 205 тенге. Заправки не могут повышать . Теперь будут 95 повышать до бесконечности
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19189
Резкое подорожание бензина в Казахстане: что говорят в Минэнерго
Отправлено: 16.09.23 - 11:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
71422:
На бензин Аи -92 цены регулируются государством не более 205 тенге. Заправки не могут повышать . Теперь будут 95 повышать до бесконечности

То есть разница на Аи-92 фактически оплачивается из кубышки, которая не бездонная, а значит очередной январь не за горами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, maxsaf, Домовенок

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS