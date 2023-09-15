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≡ Как стать акимом: о предстоящих выборах рассказали в ЦИК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47557
Как стать акимом: о предстоящих выборах рассказали в ЦИК
Отправлено: 15.09.23 - 16:20
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Выдвигать кандидатов на посты акимов районов и городов областного значения имеют право политические партии. Также стать акимом может любой казахстанец путем самовыдвижения. Но есть и альтернативный способ выдвижения.
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L
§ Lion
(Пользователи)
Регистрация:
09.01.23
Сообщений:
8
Re: Как стать акимом: о предстоящих выборах рассказали в ЦИК
Отправлено: 15.09.23 - 16:20
#1
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Как стать? Заслужить доверие граждан.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4812
Re: Как стать акимом: о предстоящих выборах рассказали в ЦИК
Отправлено: 16.09.23 - 00:08
#2
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Цитата://рассказал заместитель председателя ЦИК Р//

Как правильно: - рассказал или проинформировал ?

Он что: - РАССКАЗЧИК сказок для малышей в ясельной группе провинциального совхозного детского сада; или же официальное лицо ЦИК-а, ИНФОРМИРУЮЩИЙЙ об очередных выборах глав субъектов исполнительной власти на местах.

Цитата:/вправе продлить срок выдвижения не более чем на три дня», -//

То есть: - местная власть должна держать некоего, естественно СВОЕГО, человека в рукаве, на час - Х.

Цитата://аким вправе назначить одного или двоих для создания альтернативы,//

То же самое, и даже НЕ ОДНОГО.

Цитата://оплатить взнос в размере пяти МРП, то есть 350 тысяч тенге.//

Насчёт профессионализма журналистов: - МРП - 3 450 тенге; Пять МРП - это 17 250 тенге.
МЗП - 70 000 тенге; Пять МЗП - 350 000 тенге.


Теперь по срокам:
Цитата://«Выборный процесс продлится 51 день. Из них 20 предусмотрены на выдвижение кандидата, 25 - на их регистрацию. После чего сразу наступит период предвыборной агитации, который продлится 24 дня. Затем следует день тишины и голосования»,//

Считаем: с 15 сентября до 5 ноября: ровно 51 день.
Сложим арифметические действия произведённые этим Петровым:
20 - выдвижение кандидатов;
25 - регистрация кандидатов;
24 - предвыборная агитация;
1 - день тишины;
1 - день выборов;
Итого:71 - весь выборный цикл.

Цитата://пояснил Петров.//

Уже перестал расссказывать, стал ПОЯСНЯТЬ - ну, да - без СТО граммов и не разберёшь.
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