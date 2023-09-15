Re: Как стать акимом: о предстоящих выборах рассказали в ЦИК

Отправлено: - 00:08

Цитата://рассказал заместитель председателя ЦИК Р//



Как правильно: - рассказал или проинформировал ?



Он что: - РАССКАЗЧИК сказок для малышей в ясельной группе провинциального совхозного детского сада; или же официальное лицо ЦИК-а, ИНФОРМИРУЮЩИЙЙ об очередных выборах глав субъектов исполнительной власти на местах.



Цитата:/вправе продлить срок выдвижения не более чем на три дня», -//



То есть: - местная власть должна держать некоего, естественно СВОЕГО, человека в рукаве, на час - Х.



Цитата://аким вправе назначить одного или двоих для создания альтернативы,//



То же самое, и даже НЕ ОДНОГО.



Цитата://оплатить взнос в размере пяти МРП, то есть 350 тысяч тенге.//



Насчёт профессионализма журналистов: - МРП - 3 450 тенге; Пять МРП - это 17 250 тенге.

МЗП - 70 000 тенге; Пять МЗП - 350 000 тенге.





Теперь по срокам:

Цитата://«Выборный процесс продлится 51 день. Из них 20 предусмотрены на выдвижение кандидата, 25 - на их регистрацию. После чего сразу наступит период предвыборной агитации, который продлится 24 дня. Затем следует день тишины и голосования»,//



Считаем: с 15 сентября до 5 ноября: ровно 51 день.

Сложим арифметические действия произведённые этим Петровым:

20 - выдвижение кандидатов;

25 - регистрация кандидатов;

24 - предвыборная агитация;

1 - день тишины;

1 - день выборов;

Итого:71 - весь выборный цикл.



Цитата://пояснил Петров.//



Уже перестал расссказывать, стал ПОЯСНЯТЬ - ну, да - без СТО граммов и не разберёшь.