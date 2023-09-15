Re: Как стать акимом: о предстоящих выборах рассказали в ЦИК
Отправлено: 16.09.23 - 00:08
Цитата://рассказал заместитель председателя ЦИК Р//
Как правильно: - рассказал или проинформировал ?
Он что: - РАССКАЗЧИК сказок для малышей в ясельной группе провинциального совхозного детского сада; или же официальное лицо ЦИК-а, ИНФОРМИРУЮЩИЙЙ об очередных выборах глав субъектов исполнительной власти на местах.
Цитата:/вправе продлить срок выдвижения не более чем на три дня», -//
То есть: - местная власть должна держать некоего, естественно СВОЕГО, человека в рукаве, на час - Х.
Цитата://аким вправе назначить одного или двоих для создания альтернативы,//
То же самое, и даже НЕ ОДНОГО.
Цитата://оплатить взнос в размере пяти МРП, то есть 350 тысяч тенге.//
Насчёт профессионализма журналистов: - МРП - 3 450 тенге; Пять МРП - это 17 250 тенге.
МЗП - 70 000 тенге; Пять МЗП - 350 000 тенге.
Теперь по срокам:
Цитата://«Выборный процесс продлится 51 день. Из них 20 предусмотрены на выдвижение кандидата, 25 - на их регистрацию. После чего сразу наступит период предвыборной агитации, который продлится 24 дня. Затем следует день тишины и голосования»,//
Считаем: с 15 сентября до 5 ноября: ровно 51 день.
Сложим арифметические действия произведённые этим Петровым:
20 - выдвижение кандидатов;
25 - регистрация кандидатов;
24 - предвыборная агитация;
1 - день тишины;
1 - день выборов;
Итого:71 - весь выборный цикл.
Цитата://пояснил Петров.//
Уже перестал расссказывать, стал ПОЯСНЯТЬ - ну, да - без СТО граммов и не разберёшь.