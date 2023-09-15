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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 73 из 73«1...717273
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 21:59
#1081
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Заходим и говорим с народом, народ тут хочется высказать о нехороших людях во власти..

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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4805
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 21:59
#1082
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Цитата:
111:
Третий раз за полторы недели..


Советский метод работы у них: - когда нибудь количество перейдёт в качество, да и адвокаты у них неверное, не из дешёвых и адм.ресурс наверняка подключили.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4805
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:02
#1083
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Цитата:
111:
Заходим и говорим с народом,


Ваш поход за картошкой напоминает:- советский агитпробег по избирателям.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:06
#1084
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Цитата:
ACROS:
адвокаты у них неверное, не из дешёвых и адм.ресурс наверняка

6 адвокатов у них.
Сегодня хотят за зад схватить тех, кто против депутата выразил в инстаграмме протест.
В основном это наши девушки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:08
#1085
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Все это подлежит сносу, как трущобы.
Вот эти дома, тут будут стоять вместо них новые многоэтажки


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:09
#1086
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Вот какие то трущобы

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:10
#1087
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С жителями поговорил, там будет какой то стадион, который для госнужд

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:11
#1088
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Слева школу по моему, изымают для государства

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:12
#1089
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Тут тоже госнужды, так говорят жители

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:25
#1090
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Трущобы

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:26
#1091
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Вот такая трущоба там.
Наверно стоит миллионов 200..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:27
#1092
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Еще что то,

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30953
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 22:29
#1093
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Идем в сторону Набережной.
Разговорился с дедушкой и бабушкой, чуть не плачут, не хотим говорят никуда в коробки переселяться, хотим жить на земле.
Долго говорили.
Хорошие люди, которых государство хочет выкинуть как сусликов из своих норок..

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