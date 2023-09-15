Отправлено: - 18:39

maxsaf:

Вас не затруднит ссылку скинуть на

Цитата:Ссылки - это не ко мне, такой фигнёй не занимаюсь и мы не в суде где нужны документальные подтверждения - если было, значит было: мне врать не к чему, да и оппонент мой про это, уж знает- его за язык никто не тянул.