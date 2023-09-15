ACROS: всё то же самое- срачь, ругань, кто кого перекричит, кто кого обосрёт, нация на нацию. Как не уважали друг друга, так и не уважают, интеллект на минимуме-
Не преувеличивайте,ACROS! Такое впечатление, что Вы не ВПШ окончили, а Смольный институт благородных девиц! Во флуде, как и в жизни, люди годами вместе тусуются. Естественно, что за это время неплохо узнаЮт друг друга: убеждения,увлечения,уровень образования, интеллекта,углы натуры, даже привычки... И, конечно, формируется разное отношение к разным участникам флудильни. Которое и выливается здесь, иногда резко Но "срач" здесь позволяют только два-три персонажа, а Вы огульно всех записали в производители срача Да, и думаю, тоска бы зелёная была, если бы мы тут разговаривали типа: "Ах, сударыня, скажите, почему же. Этот вечер удивительный такой? - Право, сударь, может быть, Это сложно объяснить, Но, наверно, потому что ВЫ со мной... (Привет, Saba )
ну ты же мужчина не из племени тумба юмба где за потерянный глаз надо вырывать язык у врага у нас вроде как европейские понятия о войне ты попадешь в плен тебя никто убивать не будет потому что закон есть
Цитата:
111: Никто ничего не решает, они берут пленных просто на обмен. Своих же. Если бы не это, они обязаны были бы делать так же как и россияне, отрезать гениталии и кувалдами казнить убийц. Которым нет прощения. Но вот мешает им обмен..
давай украинцы начнут убивать пленных в ответ россияне всех украинцев пленных будут убивать что в итоге? у кого мужское население быстрее кончится при такой бойне? Цитата:
111: Он погибнет Героем. Во рту ампула смерти, попал в плен, раскусил ампулу Погиб смертью храбрых. Посмертная память и почет.
ну да ну да а еще бэтмен прилетит на голубом вертолете и всех спасет в реальности же немного по другому происходит здоровые мужики автоматы бросают, цепенеют от страха просто потому что остались одни в окопе и погибать просто в лесу по глупости от того что твой отряд отступил а ты не успел не каждый хочет и не каждый может жизнь дороже в итоге столько пленных с двух сторон советский кинематограф на эту тему выпустил отличнейший фильм "проверка на дорогах" когда вокруг пафосных картин про самопожертвование советских бойцов на фронте, выходит фильм о том что бывшие пленные и власовцы не всегда были отпетыми сволочами и в плен попадали не потому что трусы -дайте автомат гражданин начальник, я воевать буду -родина тебе один раз автомат уж дала, ты его бросил -оступился. жить хотелось, имеет право человек жизнь один раз с чистого листа начать? Цитата:
111: Мой дед был в окружении долго, ели какие то корни в лесу и тд, но не сдался в плен.
111: А вот что делают с теми шоубизнесменами, кто против геноцида украинского народа
20 лет получали в путинской России гонорары и премии 20 лет получали бабки и пилили их с друзьями 20 лет закрывали глаза на президентство путина на войны в чечне, грузии, сирии ,украине молчали, денюжка капала а как вопрос ребром встал либо ты тут остаешься и топишь за войну до победного либо сваливаешь на запад и там топишь против эти сразу выбрали второй вариант бабки есть виллы на западе есть а на население россии класть они отработали свое вот и бегут поэтому у меня и к прозревшему галкину нет никакого пиетета он буквально перед самой войной подряды на первом канале себе выбил через пугачиху его дебильноватые шоу не смотрел никто толком но максимка упорно лез молчал про донбасс про крым про чечню молчал молчал про убийства журналистов 20 лет пантомимы строил на ельцина и жирика а тут видите ли он срочно озаботился судьбой украинского народа лицемер обыкновенный как и львиная доля российского шоу биза кто свалил в загран и те кто сейчас топит за войну лишь бы бабки капали проститутки от культуры
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