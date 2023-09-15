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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 631 из 632«1...629630631632»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 11:05
#9451
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Цитата:
maxsaf:
можно ли мне заниматься тем же, чем и ты

У тебя мозгов не хватит, к сожалению..
Делать то, что и я..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 11:08
#9452
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Цитата:
maxsaf:
Ни на какую) я

Ну какую то ты картинку все же дал в личке..
Эх.
Думал ты мне хотя бы коллега по цеху..
Ладно.
Хорошо на дворе не 37й..
Кстати твоих за что сюда депортировали?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19157
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 11:10
#9453
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Цитата:
111:
Ну какую то ты картинку все же дал в личке..

Я же сказал - никакую не давал)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19157
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 11:11
#9454
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Цитата:
111:
Думал ты мне хотя бы коллега по цеху..

Не подмазывайся, поезд ушел :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3547
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 12:57
#9455
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Цитата:
ACROS:
всё то же самое- срачь, ругань, кто кого перекричит, кто кого обосрёт, нация на нацию. Как не уважали друг друга, так и не уважают, интеллект на минимуме-


Не преувеличивайте,ACROS!
Такое впечатление, что Вы не ВПШ окончили, а Смольный институт благородных девиц!
Во флуде, как и в жизни, люди годами вместе тусуются. Естественно, что за это время неплохо узнаЮт друг друга: убеждения,увлечения,уровень образования, интеллекта,углы натуры, даже привычки...
И, конечно, формируется разное отношение к разным участникам флудильни.
Которое и выливается здесь, иногда резко
Но "срач" здесь позволяют только два-три персонажа, а Вы огульно всех записали в производители срача:-)
Да, и думаю, тоска бы зелёная была, если бы мы тут разговаривали типа:
"Ах, сударыня, скажите, почему же. Этот вечер удивительный такой? -
Право, сударь, может быть,
Это сложно объяснить,
Но, наверно, потому что ВЫ со мной... :lol:
(Привет, Saba :lol: )

[Исправлено: таноми52, 15.09.2023 - 13:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 13:56
#9456
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Что это и кто это?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30881
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 15:36
#9457
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Новая методичка.
Оказывается Киев уже взять невозможно, да и не нужен он..
А где наши z-патриоты, которые мне лгали тут, что Киев будет взят и денаци, что то там такое?
Что то притихли лни..


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 16:42
#9458
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Цитата:
111:
Я же мужчина и обязан мстить.

ну ты же мужчина не из племени тумба юмба где за потерянный глаз надо вырывать язык у врага
у нас вроде как европейские понятия о войне
ты попадешь в плен тебя никто убивать не будет потому что закон есть


Цитата:
111:
Никто ничего не решает, они берут пленных просто на обмен. Своих же. Если бы не это, они обязаны были бы делать так же как и россияне, отрезать гениталии и кувалдами казнить убийц. Которым нет прощения. Но вот мешает им обмен..

давай украинцы начнут убивать пленных
в ответ россияне всех украинцев пленных будут убивать
что в итоге?
у кого мужское население быстрее кончится при такой бойне?
Цитата:
111:
Он погибнет Героем. Во рту ампула смерти, попал в плен, раскусил ампулу Погиб смертью храбрых. Посмертная память и почет.

ну да ну да
а еще бэтмен прилетит на голубом вертолете и всех спасет
в реальности же немного по другому происходит
здоровые мужики автоматы бросают, цепенеют от страха просто потому что остались одни в окопе
и погибать просто в лесу по глупости от того что твой отряд отступил а ты не успел не каждый хочет и не каждый может
жизнь дороже
в итоге столько пленных с двух сторон
советский кинематограф на эту тему выпустил отличнейший фильм "проверка на дорогах"
когда вокруг пафосных картин про самопожертвование советских бойцов на фронте, выходит фильм о том что бывшие пленные и власовцы не всегда были отпетыми сволочами и в плен попадали не потому что трусы
-дайте автомат гражданин начальник, я воевать буду
-родина тебе один раз автомат уж дала, ты его бросил
-оступился. жить хотелось, имеет право человек жизнь один раз с чистого листа начать? Цитата:
111:
Мой дед был в окружении долго, ели какие то корни в лесу и тд, но не сдался в плен.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 16:52
#9459
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Цитата:
111:
А вот что делают с теми шоубизнесменами, кто против геноцида украинского народа

20 лет получали в путинской России гонорары и премии
20 лет получали бабки и пилили их с друзьями
20 лет закрывали глаза на президентство путина
на войны в чечне, грузии, сирии ,украине
молчали, денюжка капала
а как вопрос ребром встал
либо ты тут остаешься и топишь за войну до победного
либо сваливаешь на запад и там топишь против эти сразу выбрали второй вариант
бабки есть
виллы на западе есть
а на население россии класть
они отработали свое вот и бегут
поэтому у меня и к прозревшему галкину нет никакого пиетета
он буквально перед самой войной подряды на первом канале себе выбил через пугачиху
его дебильноватые шоу не смотрел никто толком но максимка упорно лез
молчал про донбасс
про крым
про чечню молчал
молчал про убийства журналистов
20 лет пантомимы строил на ельцина и жирика
а тут видите ли он срочно озаботился судьбой украинского народа
лицемер обыкновенный как и львиная доля российского шоу биза кто свалил в загран и те кто сейчас топит за войну лишь бы бабки капали
проститутки от культуры
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13143
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 17:45
#9460
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Цитата:
abaika95:
Вы что российские каналы смотрите? Непорядок, не патриотично.)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 18:13
#9461
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Цитата:
111:
Мы то знаем..

---Вы кто ??? Николай второй ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 18:16
#9462
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Цитата:
111:
тут по теме Украины

---Может лучше в своей стране разобраться ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 18:19
#9463
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Цитата:
111:
Да, во что ты превратил форум..

---В этой твоей фразе перемени я*ты* на *я* ---- и пазл сложится :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 18:24
#9464
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Цитата:
111:
У тебя мозгов не хватит, к сожалению.. Делать то, что и я..

----Боже , какое самомнение :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.23 - 18:27
#9465
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Цитата:
111:
ты мне хотя бы коллега по цеху..

---Нет у тебя ни коллег здесь , тем более ---цеха :-P
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