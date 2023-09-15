Отправлено: - 16:42

111:

Я же мужчина и обязан мстить.

111:

Никто ничего не решает, они берут пленных просто на обмен. Своих же. Если бы не это, они обязаны были бы делать так же как и россияне, отрезать гениталии и кувалдами казнить убийц. Которым нет прощения. Но вот мешает им обмен..

111:

Он погибнет Героем. Во рту ампула смерти, попал в плен, раскусил ампулу Погиб смертью храбрых. Посмертная память и почет.

111:

Мой дед был в окружении долго, ели какие то корни в лесу и тд, но не сдался в плен.

Цитата:ну ты же мужчина не из племени тумба юмба где за потерянный глаз надо вырывать язык у врагау нас вроде как европейские понятия о войнеты попадешь в плен тебя никто убивать не будет потому что закон естьЦитата:давай украинцы начнут убивать пленныхв ответ россияне всех украинцев пленных будут убиватьчто в итоге?у кого мужское население быстрее кончится при такой бойне?Цитата:ну да ну даа еще бэтмен прилетит на голубом вертолете и всех спасетв реальности же немного по другому происходитздоровые мужики автоматы бросают, цепенеют от страха просто потому что остались одни в окопеи погибать просто в лесу по глупости от того что твой отряд отступил а ты не успел не каждый хочет и не каждый можетжизнь дорожев итоге столько пленных с двух сторонсоветский кинематограф на эту тему выпустил отличнейший фильм "проверка на дорогах"когда вокруг пафосных картин про самопожертвование советских бойцов на фронте, выходит фильм о том что бывшие пленные и власовцы не всегда были отпетыми сволочами и в плен попадали не потому что трусы-дайте автомат гражданин начальник, я воевать буду-родина тебе один раз автомат уж дала, ты его бросил-оступился. жить хотелось, имеет право человек жизнь один раз с чистого листа начать? Цитата: