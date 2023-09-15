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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:23
Цитата:
Где?
maxsaf:
Реклама пива
Реклама пива
Где?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:24
Цитата:
Там)
111:
Где?
Где?
Там)
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:25
Цитата:
Наслаждаюсь тем, как ты сломался, духом..
Как ты истеришь, как ты проклятья и горе наговариваешь, как ты стучишь..
Вот это вот приятно..
Само следствие..
maxsaf:
Не читай) наслаждайся поездкой
Не читай) наслаждайся поездкой
Наслаждаюсь тем, как ты сломался, духом..
Как ты истеришь, как ты проклятья и горе наговариваешь, как ты стучишь..
Вот это вот приятно..
Само следствие..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:28
Цитата:
Ну..
Видишь, нет у тебя даже зацепки..
А ты истеришь что нарушил..
maxsaf:
Там
Там
Ну..
Видишь, нет у тебя даже зацепки..
А ты истеришь что нарушил..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:30
Просто жаловаться, чтобы привлечь к себе внимание, думаю не очень разумно..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:31
Цитата:
Главное, чтобы тебе было приятно))
111:
Вот это вот приятно..
Вот это вот приятно..
Главное, чтобы тебе было приятно))
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:33
Цитата:
Наверное теперь с горя начну как ты, жрать и с...ть на камеру, чтобы привлечь внимание
111:
Просто жаловаться, чтобы привлечь к себе внимание, думаю не очень разумно..
Просто жаловаться, чтобы привлечь к себе внимание, думаю не очень разумно..
Наверное теперь с горя начну как ты, жрать и с...ть на камеру, чтобы привлечь внимание
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:36
Цитата:
У тебя горе своеобразное..
То комменты твои удалили, то нужно подгадить кому то, если не получается, ты ломаешься..
Тебя то за 10 лет то можно было изучить.
Вы там доносите на соседа, если он не сушит зубы, тут то вообще тебе раздолье доносить..
maxsaf:
Наверное теперь с горя начну как
Наверное теперь с горя начну как
У тебя горе своеобразное..
То комменты твои удалили, то нужно подгадить кому то, если не получается, ты ломаешься..
Тебя то за 10 лет то можно было изучить.
Вы там доносите на соседа, если он не сушит зубы, тут то вообще тебе раздолье доносить..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:38
Цитата:
Ну мы же тут пытаемся это вместе делать.
Ты себе, я смотря на то, как тебя судьба на форуме обламывает каждый раз, себе..
maxsaf:
Главное, чтобы тебе было приятно))
Главное, чтобы тебе было приятно))
Ну мы же тут пытаемся это вместе делать.
Ты себе, я смотря на то, как тебя судьба на форуме обламывает каждый раз, себе..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:38
Цитата:
Главное чтобы ты понимал, за что на тебя все эти нападки
111:
Вы там доносите на соседа, если он не сушит зубы, тут то вообще тебе раздолье доносить..
Вы там доносите на соседа, если он не сушит зубы, тут то вообще тебе раздолье доносить..
Главное чтобы ты понимал, за что на тебя все эти нападки
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:41
Цитата:
Ну и?
Где реклама то?
Просто тебя задело что выставляю реальные ыото, а не с тырнета.
На тебя никто внимания не обращает бедненького и тд и тп..
Эх..
Други стукачи..
Ради вас только можно тут сидеть вечно..
maxsaf:
Главное чтобы ты понимал, за что на тебя все эти нападки
Главное чтобы ты понимал, за что на тебя все эти нападки
Ну и?
Где реклама то?
Просто тебя задело что выставляю реальные ыото, а не с тырнета.
На тебя никто внимания не обращает бедненького и тд и тп..
Эх..
Други стукачи..
Ради вас только можно тут сидеть вечно..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 16:35
Думаю взять это, себе
В рассрочку на год.
Денег нет в этом году, практически, как думаете, стоит ли сделать замену старенького Сяоми 9 про, китайским Реалме про плюс?
Смотрел Самсунги, А54, даже s21' но там на форуме НГ батарейка будет быстро вырубаться..
В рассрочку на год.
Денег нет в этом году, практически, как думаете, стоит ли сделать замену старенького Сяоми 9 про, китайским Реалме про плюс?
Смотрел Самсунги, А54, даже s21' но там на форуме НГ батарейка будет быстро вырубаться..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 16:37
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 16:39
Хотя этот дешевле, и если есть слот для памяти, то почему бы и нет..
image host
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8478
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 18:12
Цитата:
--------------Бери даже не думай(если есть чем )
111:
Думаю взять это, себе
Думаю взять это, себе
--------------Бери даже не думай(если есть чем )
-
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