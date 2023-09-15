Отправлено: - 14:48

3DO:

А почему в данном случае озвучены имена и фамилии осужденных, но еще не приговоренных к наказанию (не силен в юриспруденции), но замазаны лица?

3DO:

А в некоторых случаях, подсудимых скромно именуют гражданин (-нка) А, Б, В... Я. А, ну да. во втором случае серьезные известные господа/дамы, а тут ноунейм малолетки "одни из нас".

3DO:

"НГ" вы такую политику одобряете, же да?!

Цитата:Каждый участник открытого судебного процесса имеет право заявить о том, что он не против использования своего изображения в СМИ. После того, как судья примет положительное решение по этому поводу, запрет вступает в силу.В данном случае подсудимые заявили о своем желании не на первом заседании. Поэтому раньше их фото не закрывали. А сейчас - да, закрыли.По поводу имен и фамилий. Процесс открытый, подсудимые - совершеннолетние. Скрывать эти данные СМИ не обязаны.Цитата:Мы указываем инициалы только в том случае, если корреспондент не был на процессе и информацию получили от пресс-службы суда или на сайте суда. Почему там скрывают фамилии - вопрос не к редакции.Если нам известны наверняка имена и фамилии, мы указываем их даже в том случае, когда суд в своих публикациях их скрывает.И разницы для нас по отношению к возрасту или известности подсудимых нет.Цитата:Мы работаем в рамках законодательства о СМИ.Мы считаем важным называть фамилии и показывать лица участников судебных процессов. Особенно - в делах, связанных с коррупцией и наркотиками. После завершения процесса, когда запрет судьи уже не будет действовать, лица закрывать не будем.Мы никого не обвиняем и не оправдываем. Мы рассказываем о том. как проходит слушание с изложением позиций обвинения и защиты.