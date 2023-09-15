НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Много слез и признаний - Бывшие студентки КСТК заявили в суде, что их вовлекла в распространение наркотиков подруга
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47556
Много слез и признаний - Бывшие студентки КСТК заявили в суде, что их вовлекла в распространение наркотиков подруга
Отправлено: 15.09.23 - 13:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
14 сентября подсудимые дали показания. Но сначала суд допросил Марию ЕРМАКОВУ, на вызове в суд которой настояла адвокат девушек Зауре ЖАКУПОВА. Она заявляла, что именно Ермакова вовлекла студенток в распространение синтетических наркотиков.
Читать новость

3DO
§ 3DO
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2164
Re: Много слез и признаний - Бывшие студентки КСТК заявили в...
Отправлено: 15.09.23 - 13:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему в данном случае озвучены имена и фамилии осужденных, но еще не приговоренных к наказанию (не силен в юриспруденции), но замазаны лица? Ведь по имени/фамилии найти человека дело нескольких секунд.
А в некоторых случаях, подсудимых скромно именуют гражданин (-нка) А, Б, В... Я.
А, ну да. во втором случае серьезные известные господа/дамы, а тут ноунейм малолетки "одни из нас".
"НГ" вы такую политику одобряете, же да?!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1801
Много слез и признаний - Бывшие студентки КСТК заявили в суде, что их вовлекла в распространение наркотиков подруга
Отправлено: 15.09.23 - 14:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
А почему в данном случае озвучены имена и фамилии осужденных, но еще не приговоренных к наказанию (не силен в юриспруденции), но замазаны лица?

Каждый участник открытого судебного процесса имеет право заявить о том, что он не против использования своего изображения в СМИ. После того, как судья примет положительное решение по этому поводу, запрет вступает в силу.
В данном случае подсудимые заявили о своем желании не на первом заседании. Поэтому раньше их фото не закрывали. А сейчас - да, закрыли.
По поводу имен и фамилий. Процесс открытый, подсудимые - совершеннолетние. Скрывать эти данные СМИ не обязаны.
Цитата:
3DO:
А в некоторых случаях, подсудимых скромно именуют гражданин (-нка) А, Б, В... Я. А, ну да. во втором случае серьезные известные господа/дамы, а тут ноунейм малолетки "одни из нас".

Мы указываем инициалы только в том случае, если корреспондент не был на процессе и информацию получили от пресс-службы суда или на сайте суда. Почему там скрывают фамилии - вопрос не к редакции.
Если нам известны наверняка имена и фамилии, мы указываем их даже в том случае, когда суд в своих публикациях их скрывает.
И разницы для нас по отношению к возрасту или известности подсудимых нет.

Цитата:
3DO:
"НГ" вы такую политику одобряете, же да?!

Мы работаем в рамках законодательства о СМИ.
Мы считаем важным называть фамилии и показывать лица участников судебных процессов. Особенно - в делах, связанных с коррупцией и наркотиками. После завершения процесса, когда запрет судьи уже не будет действовать, лица закрывать не будем.
Мы никого не обвиняем и не оправдываем. Мы рассказываем о том. как проходит слушание с изложением позиций обвинения и защиты.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Lion

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS