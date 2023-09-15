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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 68 из 68«1...666768
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:23
#1006
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Цитата:
maxsaf:
Реклама пива

Где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19157
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:24
#1007
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Цитата:
111:
Где?

Там)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:25
#1008
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Цитата:
maxsaf:
Не читай) наслаждайся поездкой

Наслаждаюсь тем, как ты сломался, духом..
Как ты истеришь, как ты проклятья и горе наговариваешь, как ты стучишь..
Вот это вот приятно..
Само следствие..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:28
#1009
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Цитата:
maxsaf:
Там

Ну..
Видишь, нет у тебя даже зацепки..
А ты истеришь что нарушил..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:30
#1010
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Просто жаловаться, чтобы привлечь к себе внимание, думаю не очень разумно..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19157
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:31
#1011
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Цитата:
111:
Вот это вот приятно..

Главное, чтобы тебе было приятно))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19157
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:33
#1012
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Цитата:
111:
Просто жаловаться, чтобы привлечь к себе внимание, думаю не очень разумно..

Наверное теперь с горя начну как ты, жрать и с...ть на камеру, чтобы привлечь внимание :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:36
#1013
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Цитата:
maxsaf:
Наверное теперь с горя начну как

У тебя горе своеобразное..
То комменты твои удалили, то нужно подгадить кому то, если не получается, ты ломаешься..
Тебя то за 10 лет то можно было изучить.
Вы там доносите на соседа, если он не сушит зубы, тут то вообще тебе раздолье доносить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:38
#1014
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Цитата:
maxsaf:
Главное, чтобы тебе было приятно))

Ну мы же тут пытаемся это вместе делать.
Ты себе, я смотря на то, как тебя судьба на форуме обламывает каждый раз, себе..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19157
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:38
#1015
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Цитата:
111:
Вы там доносите на соседа, если он не сушит зубы, тут то вообще тебе раздолье доносить..

Главное чтобы ты понимал, за что на тебя все эти нападки ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30878
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 13:41
#1016
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Цитата:
maxsaf:
Главное чтобы ты понимал, за что на тебя все эти нападки

Ну и?
Где реклама то?
Просто тебя задело что выставляю реальные ыото, а не с тырнета.
На тебя никто внимания не обращает бедненького и тд и тп..
Эх..
Други стукачи..
Ради вас только можно тут сидеть вечно..
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