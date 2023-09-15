Отправлено: - 10:08

Тимур Гафуров:

реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и ПРИЗВАННАЯ формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации

Цитата:Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.