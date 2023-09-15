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Страница 582 из 582«1...580581582
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:08
#5811
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Цитата:
Тимур Гафуров:
реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и ПРИЗВАННАЯ формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации

Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1798
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:37
#5812
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Цитата:
maxsaf:
Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.

Для нас главное - не нарушать законодательство РК. Поэтому и спросили юриста. Если изменится закон, будет действовать в соответствии с изменениями.
Скрытой рекламы в единственной жалобе, которую вы прислали, не увидел. Присылайте ссылки - буду смотреть в каждом конкретном случае.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:41
#5813
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Для нас главное - не нарушать законодательство РК.

Получается, пользовательское соглашение упразднено и больше не имеет силы? Каждый пункт пользовательского соглашения дублирует законы либо как-то связан с законами?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:46
#5814
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Скрытой рекламы в единственной жалобе, которую вы прислали, не увидел. Присылайте ссылки - буду смотреть в каждом конкретном случае.

Все правильно, потому что я не жаловался, а лишь поинтересовался, на живом примере, как долго эта тема будет игнорироваться. Ваш ответ - долго - меня устраивает, и теперь я с чистой совестью планирую заняться тем же самым, скрытой рекламой алкогольной продукции, причем в той же самой ветке :lol:
На сегодня у меня вопросов больше нет, спасибо за разъяснение.

[Исправлено: maxsaf, 15.09.2023 - 10:47]
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1798
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:13
#5815
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Цитата:
maxsaf:
Получается, пользовательское соглашение упразднено и больше не имеет силы?

Повторяю - в указанном вами случае я скрытой рекламы не увидел. Присылайте другие ссылки - посмотрю,
Цитата:
maxsaf:
теперь я с чистой совестью планирую заняться тем же самым, скрытой рекламой алкогольной продукции, причем в той же самой ветке

То же самое правило действует по отношению ко всем пользователям сайта.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:23
#5816
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Повторяю - в указанном вами случае я скрытой рекламы не увидел. Присылайте другие ссылки - посмотрю,

Я разве уже какие то ссылки присылал? И о каком именно случае вы говорите сейчас? Я не конкретизировал какие-то отдельные случаи.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1798
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:32
#5817
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Цитата:
maxsaf:
Я разве уже какие то ссылки присылал? И о каком именно случае вы говорите сейчас?

Увидел жалобу сегодня утром - не в личном сообщении, а после отметки на кнопку "!". Насколько я помню, подписана вами. Если ошибаюсь, извините.
Цитата:
maxsaf:
Я не конкретизировал какие-то отдельные случаи.

Ну так конкретизируйте. Делать вывод о том, является ли пост скрытой рекламой, будет администрация сайта.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19141
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:42
#5818
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну так конкретизируйте. Делать вывод о том, является ли пост скрытой рекламой, будет администрация сайта.

А какую методику вы используете для определения, является ли пост скрытой рекламой? Там должно быть подтверждение денежного перевода на счёт блогера, или достаточно на глаз определить, что за напиток на фотографии? Я вообще за инновации, предлагаю использовать искусственный интеллект, ему и доверия как то больше, если честно :oops:
Он уже вполне неплохо определяет, что на картинке пиво, даже если подписана как "грушевый"

[Исправлено: maxsaf, 15.09.2023 - 11:47]
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Страница 582 из 582«1...580581582
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