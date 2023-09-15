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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:08
Цитата:
Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.
Тимур Гафуров:
реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и ПРИЗВАННАЯ формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации
реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и ПРИЗВАННАЯ формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации
Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:37
Цитата:
Для нас главное - не нарушать законодательство РК. Поэтому и спросили юриста. Если изменится закон, будет действовать в соответствии с изменениями.
Скрытой рекламы в единственной жалобе, которую вы прислали, не увидел. Присылайте ссылки - буду смотреть в каждом конкретном случае.
maxsaf:
Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.
Дайте пожалуйста определение скрытой или неявной рекламы и продакт плейсмента, и станет понятно - это оно самое.
Для нас главное - не нарушать законодательство РК. Поэтому и спросили юриста. Если изменится закон, будет действовать в соответствии с изменениями.
Скрытой рекламы в единственной жалобе, которую вы прислали, не увидел. Присылайте ссылки - буду смотреть в каждом конкретном случае.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:41
Цитата:
Получается, пользовательское соглашение упразднено и больше не имеет силы? Каждый пункт пользовательского соглашения дублирует законы либо как-то связан с законами?
Тимур Гафуров:
Для нас главное - не нарушать законодательство РК.
Для нас главное - не нарушать законодательство РК.
Получается, пользовательское соглашение упразднено и больше не имеет силы? Каждый пункт пользовательского соглашения дублирует законы либо как-то связан с законами?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 10:46
Цитата:
Все правильно, потому что я не жаловался, а лишь поинтересовался, на живом примере, как долго эта тема будет игнорироваться. Ваш ответ - долго - меня устраивает, и теперь я с чистой совестью планирую заняться тем же самым, скрытой рекламой алкогольной продукции, причем в той же самой ветке
На сегодня у меня вопросов больше нет, спасибо за разъяснение.
[Исправлено: maxsaf, 15.09.2023 - 10:47]
Тимур Гафуров:
Скрытой рекламы в единственной жалобе, которую вы прислали, не увидел. Присылайте ссылки - буду смотреть в каждом конкретном случае.
Скрытой рекламы в единственной жалобе, которую вы прислали, не увидел. Присылайте ссылки - буду смотреть в каждом конкретном случае.
Все правильно, потому что я не жаловался, а лишь поинтересовался, на живом примере, как долго эта тема будет игнорироваться. Ваш ответ - долго - меня устраивает, и теперь я с чистой совестью планирую заняться тем же самым, скрытой рекламой алкогольной продукции, причем в той же самой ветке
На сегодня у меня вопросов больше нет, спасибо за разъяснение.
[Исправлено: maxsaf, 15.09.2023 - 10:47]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:13
Цитата:
Повторяю - в указанном вами случае я скрытой рекламы не увидел. Присылайте другие ссылки - посмотрю,
Цитата:
То же самое правило действует по отношению ко всем пользователям сайта.
maxsaf:
Получается, пользовательское соглашение упразднено и больше не имеет силы?
Получается, пользовательское соглашение упразднено и больше не имеет силы?
Повторяю - в указанном вами случае я скрытой рекламы не увидел. Присылайте другие ссылки - посмотрю,
Цитата:
maxsaf:
теперь я с чистой совестью планирую заняться тем же самым, скрытой рекламой алкогольной продукции, причем в той же самой ветке
теперь я с чистой совестью планирую заняться тем же самым, скрытой рекламой алкогольной продукции, причем в той же самой ветке
То же самое правило действует по отношению ко всем пользователям сайта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:23
Цитата:
Я разве уже какие то ссылки присылал? И о каком именно случае вы говорите сейчас? Я не конкретизировал какие-то отдельные случаи.
Тимур Гафуров:
Повторяю - в указанном вами случае я скрытой рекламы не увидел. Присылайте другие ссылки - посмотрю,
Повторяю - в указанном вами случае я скрытой рекламы не увидел. Присылайте другие ссылки - посмотрю,
Я разве уже какие то ссылки присылал? И о каком именно случае вы говорите сейчас? Я не конкретизировал какие-то отдельные случаи.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:32
Цитата:
Увидел жалобу сегодня утром - не в личном сообщении, а после отметки на кнопку "!". Насколько я помню, подписана вами. Если ошибаюсь, извините.
Цитата:
Ну так конкретизируйте. Делать вывод о том, является ли пост скрытой рекламой, будет администрация сайта.
maxsaf:
Я разве уже какие то ссылки присылал? И о каком именно случае вы говорите сейчас?
Я разве уже какие то ссылки присылал? И о каком именно случае вы говорите сейчас?
Увидел жалобу сегодня утром - не в личном сообщении, а после отметки на кнопку "!". Насколько я помню, подписана вами. Если ошибаюсь, извините.
Цитата:
maxsaf:
Я не конкретизировал какие-то отдельные случаи.
Я не конкретизировал какие-то отдельные случаи.
Ну так конкретизируйте. Делать вывод о том, является ли пост скрытой рекламой, будет администрация сайта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.09.23 - 11:42
Цитата:
А какую методику вы используете для определения, является ли пост скрытой рекламой? Там должно быть подтверждение денежного перевода на счёт блогера, или достаточно на глаз определить, что за напиток на фотографии? Я вообще за инновации, предлагаю использовать искусственный интеллект, ему и доверия как то больше, если честно
Он уже вполне неплохо определяет, что на картинке пиво, даже если подписана как "грушевый"
[Исправлено: maxsaf, 15.09.2023 - 11:47]
Тимур Гафуров:
Ну так конкретизируйте. Делать вывод о том, является ли пост скрытой рекламой, будет администрация сайта.
Ну так конкретизируйте. Делать вывод о том, является ли пост скрытой рекламой, будет администрация сайта.
А какую методику вы используете для определения, является ли пост скрытой рекламой? Там должно быть подтверждение денежного перевода на счёт блогера, или достаточно на глаз определить, что за напиток на фотографии? Я вообще за инновации, предлагаю использовать искусственный интеллект, ему и доверия как то больше, если честно
Он уже вполне неплохо определяет, что на картинке пиво, даже если подписана как "грушевый"
[Исправлено: maxsaf, 15.09.2023 - 11:47]
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