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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 65 из 65«1...636465
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19117
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:28
#961
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Цитата:
111:
Как твои предки убивали индейцев?

А разве мои предки убивали индейцев?)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2316
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:31
#962
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Цитата:
111:
Ты меня патриотом считаешь?

Марик, лучше патриотом оставайся. А то сошлют как диссидента Солженицына незнамо куда, потом не отсмеешься. 8-)
Цитата:
111:
Ну да, основа студенты и центровые..

Я студентом, как и мои камераден в это время уже спали. А по выходным большинство "местных" по домам разъезжалось. Может в этом и секрет? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30848
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:42
#963
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Цитата:
maxsaf:
разве мои предки убивали индейцев?)

Ну, какая родина, такие и предки..
Как видим они сделали правильно, убив всех, чтобы вам жилось хорошо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30848
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:43
#964
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Цитата:
Эл-починно:
студентом, как и мои камераден в это время уже спали. А по выходным большинство "местных" по домам разъезжалось. Может в этом и

Я не понял
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30848
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:44
#965
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Цитата:
maxsaf:
Не, только самое запоминающееся )

Ну вот и все так..
Досконально знать Историю, настоящую, невозможно, от слова Совсем..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19117
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:49
#966
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Цитата:
111:
Как видим они сделали правильно, убив всех, чтобы вам жилось хорошо..

Ты сейчас точно о моих предках говоришь? Это уже на клевету тянет, прошу администрацию и правоохранительные органы отреагировать на это заявление.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19117
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:50
#967
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Цитата:
111:
Ну вот и все так.. Досконально знать Историю, настоящую, невозможно, от слова Совсем..

Ну тогда почитай только про Абулхаира, все подряд не читай))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2316
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 23:54
#968
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Музыкальная пауза. Кстати в Челябинске, будучи студентом, на его концерт ходил.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30848
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 03:11
#969
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, когда у тебя случится горе и

Ты надеешься .
На горе в моей семье..
Эх..
У тебя точно, переклинило
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8472
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.09.23 - 03:37
#970
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Цитата:
111:
А я не знаю что он сделал. Изнасиловал кого то?

---------------------------------------------------------В 1730 году Абулхаир при поддержке султанов и другой знати Младшего жуза и части султанов Среднего жуза запросил защиты от джунгар у императрицы Анны Иоанновны, предложив ей военный союз против них. Но Россия, имевшая свои далеко идущие планы, согласилась только на протекторат (миссия Тевкелева, 1731). Приняв условия Российской империи, Абулхаир тоже преследовал свои цели. Обиженный на другие жузы из-за не избрания его всеказахским ханом после успешной Анракайской битвы, он повёл свою политику, пытаясь получить в обмен на переход в российское подданство согласие России на передачу ханства по наследству своим детям. Стремясь к централизации власти, Абулхаир препятствовал попыткам зависимых от него племён самостоятельно выстраивать отношения с Россией[17]. Тем временем же Средний жуз хана Абилмамбета и его двоюродного брата Абылай-хана, лавируя между двумя мощными империями (пресловутая политика «между львом и драконом»), принял двойное подданство: и Китая, и России (1740). Старший жуз тогда вообще больше находился под влиянием теснившего его с юга Кокандского ханства. 10 октября 1731 года состоялся съезд представителей родов Младшего и Среднего жузов, на котором Абулхаир и российский посол А. И. Тевкелев убедили подданных Абулхаира в выгодности вхождения под покровительство Российской империи. Хан Абулхаир, батыры Богенбай, Есет, Худайназар-мурза и ещё 27 влиятельных правителей присягнули на Коране на верность императрице. В 1730 годах казахские бии трёх жузов Айтеке-би, Казыбек-би, и Толе-би избрали Абулхаир-хана военачальником объединённого казахского войска, обещав, что если он выиграет битву против джунгар, то они его поднимут на белой кошме и объявят ханом трёх жузов.
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