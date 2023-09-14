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А я не знаю что он сделал. Изнасиловал кого то?

Цитата:---------------------------------------------------------В 1730 году Абулхаир при поддержке султанов и другой знати Младшего жуза и части султанов Среднего жуза запросил защиты от джунгар у императрицы Анны Иоанновны, предложив ей военный союз против них. Но Россия, имевшая свои далеко идущие планы, согласилась только на протекторат (миссия Тевкелева, 1731). Приняв условия Российской империи, Абулхаир тоже преследовал свои цели. Обиженный на другие жузы из-за не избрания его всеказахским ханом после успешной Анракайской битвы, он повёл свою политику, пытаясь получить в обмен на переход в российское подданство согласие России на передачу ханства по наследству своим детям. Стремясь к централизации власти, Абулхаир препятствовал попыткам зависимых от него племён самостоятельно выстраивать отношения с Россией[17]. Тем временем же Средний жуз хана Абилмамбета и его двоюродного брата Абылай-хана, лавируя между двумя мощными империями (пресловутая политика «между львом и драконом»), принял двойное подданство: и Китая, и России (1740). Старший жуз тогда вообще больше находился под влиянием теснившего его с юга Кокандского ханства. 10 октября 1731 года состоялся съезд представителей родов Младшего и Среднего жузов, на котором Абулхаир и российский посол А. И. Тевкелев убедили подданных Абулхаира в выгодности вхождения под покровительство Российской империи. Хан Абулхаир, батыры Богенбай, Есет, Худайназар-мурза и ещё 27 влиятельных правителей присягнули на Коране на верность императрице. В 1730 годах казахские бии трёх жузов Айтеке-би, Казыбек-би, и Толе-би избрали Абулхаир-хана военачальником объединённого казахского войска, обещав, что если он выиграет битву против джунгар, то они его поднимут на белой кошме и объявят ханом трёх жузов.