Отправлено: - 17:30

Россияне много чего могут испытать, вон товарищ из КНДР приехал, вроде снаряды обещал, наверно отдаст, что он с ними будет делать? Пропадут на складах, я на эту тему на одной странице написал, товарищи украинцы чуть с потрохами не сожрали, еле выбрался