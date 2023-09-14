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"Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
"Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47552
"Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
Отправлено: 14.09.23 - 15:51
Уральский ученый считает, что в Казахстане срочно нужно решать проблему с увеличением численности сайгаков. Иначе стране грозит вспышка различных инфекционных и паразитарных заболеваний, а в степях с наступлением холодов появятся груды тушек мертвых животных.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26051
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 15:51
Помню Алма-Ату, !975 год.
Мясо сайгаков, в магазинах,
стоило 1 рубль...
Мясо сайгаков, в магазинах,
стоило 1 рубль...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30827
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 16:08
Значит скоро россияне опять испытают смертельную ракету, которая убивает все живое вокруг, от чего подохло много сайги..
В каком году они это оружие испытали то на Казахстане?
В каком году они это оружие испытали то на Казахстане?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30827
"Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
Отправлено: 14.09.23 - 16:09
А вообще, нужно отлавливать и откушивать..
Классное мясо.
С детства помню, когда дед их отстреливал и на зилах давили..
А с вертолетов их сколько автоматами отстреливали..
[Исправлено: 111, 14.09.2023 - 18:57]
Классное мясо.
С детства помню, когда дед их отстреливал и на зилах давили..
А с вертолетов их сколько автоматами отстреливали..
[Исправлено: 111, 14.09.2023 - 18:57]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 109
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 17:30
Россияне много чего могут испытать, вон товарищ из КНДР приехал, вроде снаряды обещал, наверно отдаст, что он с ними будет делать? Пропадут на складах, я на эту тему на одной странице написал, товарищи украинцы чуть с потрохами не сожрали , еле выбрался
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 18:14
Цитата:
Гептил (диметилгидразин, несимметричный диметилгидразин, НДМГ) является веществом первого класса опасности, имеет канцерогенное, политропное действие, аллергический эффект, вызывает отравление при любых путях попадания в организм.В организме ракетное топливо распределяется достаточно равномерно, поражая печень, центральную нервную, сердечно-сосудистую и кроветворную системы и относится к потенциальным канцерогенам.Выраженная адинамия, слабость сопровождается сильными головными болями, рвотой, поносами, ознобом, повышением температуры тела, болями в мышцах. На 4–5-е сутки появляются желтуха, массивные кровотечения из десен. Выявляется нарушение функции печени.
111:
россияне опять испытают смертельную ракету, которая убивает все живое вокруг
россияне опять испытают смертельную ракету, которая убивает все живое вокруг
Гептил (диметилгидразин, несимметричный диметилгидразин, НДМГ) является веществом первого класса опасности, имеет канцерогенное, политропное действие, аллергический эффект, вызывает отравление при любых путях попадания в организм.В организме ракетное топливо распределяется достаточно равномерно, поражая печень, центральную нервную, сердечно-сосудистую и кроветворную системы и относится к потенциальным канцерогенам.Выраженная адинамия, слабость сопровождается сильными головными болями, рвотой, поносами, ознобом, повышением температуры тела, болями в мышцах. На 4–5-е сутки появляются желтуха, массивные кровотечения из десен. Выявляется нарушение функции печени.
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 18:15
по этой причине пропали раки...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6315
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 18:37
Помню Алма-Ату, !975 год.Мясо
сайгаков, в магазинах,стоило 1 рубль
В этом магазине кроме сайги и медвежатины, лося и косулю продавали, тоже видел своими глазами
сайгаков, в магазинах,стоило 1 рубль
В этом магазине кроме сайги и медвежатины, лося и косулю продавали, тоже видел своими глазами
"Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
Отправлено: 14.09.23 - 19:02
Цитата:
Цены одинаковые видимо были по Казахстану, в Кустанае тоже по рублю были, но родители не брали, говорили невкусное.
сайлау курманов:
в магазинах,стоило 1 рубль
в магазинах,стоило 1 рубль
Цены одинаковые видимо были по Казахстану, в Кустанае тоже по рублю были, но родители не брали, говорили невкусное.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4798
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 19:14
Цитата:
Студентами когда ехали домой, покупали в буфете ж/д вокзала на дорогу бормотуху и мясо сайгаков на закусь - красное, жилистое -вроде 79 копеек был 1 килограмм.
drakon:
Мясо сайгаков, в магазинах,
Мясо сайгаков, в магазинах,
Студентами когда ехали домой, покупали в буфете ж/д вокзала на дорогу бормотуху и мясо сайгаков на закусь - красное, жилистое -вроде 79 копеек был 1 килограмм.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4798
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 19:15
Цитата:
Во время посевной, мы их ночью при свете фар, давили десятками - их мясо только хороши на шашлык и жаркое.
111:
Классное мясо.
Классное мясо.
Во время посевной, мы их ночью при свете фар, давили десятками - их мясо только хороши на шашлык и жаркое.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 109
"Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
Отправлено: 14.09.23 - 20:38
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 19103
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 21:23
2.2.18. Текст, написанный на языке, непонятном большинству участников Форума. Наш форум, как и сайт, русскоязычные. Соответственно, сообщения на любом другом языке, а также с использованием транслитерации, могут быть удалены.
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 21:37
Цитата:
С одним охотником когда то разговаривал, он говорил надо их брать утром после отдыха и сразу кровь выпускать, тогда вроде мясо вкусное, но сам не пробовал
ACROS:
хороши на шашлык и жаркое.
хороши на шашлык и жаркое.
С одним охотником когда то разговаривал, он говорил надо их брать утром после отдыха и сразу кровь выпускать, тогда вроде мясо вкусное, но сам не пробовал
Re: "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с...
Отправлено: 14.09.23 - 21:41
Цитата:
В геологии работал, большой начальник приезжал, с вертолёта стрелял, даже туши не подбирал, скотина.
Наверное мясо потому и жилистое и красное, что бежали, ну и давили, а не резали.
ACROS:
мы их ночью при свете фар,
мы их ночью при свете фар,
В геологии работал, большой начальник приезжал, с вертолёта стрелял, даже туши не подбирал, скотина.
Наверное мясо потому и жилистое и красное, что бежали, ну и давили, а не резали.
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