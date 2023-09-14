НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской области просят объявить режим ЧС. Почему власти сопротивляются?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47551
«Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской области просят объявить режим ЧС. Почему власти сопротивляются?
Отправлено: 14.09.23 - 14:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главы крестьянских хозяйств уже почти неделю просят правительство срочно ввести режим чрезвычайной ситуации. Связано это с проливными дождями, которые превращают уже созревшее на полях зерно в фуражный корм для домашних животных. Чтобы спасти урожай, предприниматели просят помочь им. В первую очередь, материально.
Читать новость

О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
108
Re: «Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской...
Отправлено: 14.09.23 - 14:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СССР умер, битва за урожай была народной, сейчас за что биться, за карманы директоров тоо? Чтобы они дальше играли в строительство фонтанов, музеев, покупали внедорожники?! Вы капиталисты или паразиты? Любой нормальный аким скажет как вы выгинаетесь когда у вас все хорошо, народ куда денете? На Президента оставите? Не пойму зачем нам орава тоо от которых села все в руинах? За редким исключением конечно
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13133
Re: «Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской...
Отправлено: 14.09.23 - 14:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:

Глубже копайте . Например Акрос имеет кх у него работают механизаторы . . Зп. Получают. Детей кормят. В Казахстане и так толком не че не работает. Пусть хоть пшеницу производят.
Профайл
Ж
§ Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
15
Re: «Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской...
Отправлено: 14.09.23 - 16:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вы занимаетесь этим делом? Или другие предприниматели другой масти? То россияне мешают, то погода, то министерство глухое. А как все остальные живут ? Вы правильно поняли,что если молчать, то ничего не произойдёт, потому постоянно качаете лодку. Конечно им не будет конца ( субсидиям,преференциям, льготам) .
Профайл
О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
108
«Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской области просят объявить режим ЧС. Почему власти сопротивляются?
Отправлено: 14.09.23 - 17:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше пусть сгниет на току или в поле,без разницы, в области достаточно мужиков занимается растениеводством, работают молча, помогло государство хорошо, нет тоже нормально, не всегда в полной мере но по совести стараются помочь людям, на встречи с министрами не ходят

Отдайте по сходной цене населению своих округов, хоть один год без ограничений, хоть 20 тонн на двор, не даром конечно но и не по цене товарной пшеницы, уже из-за этого стоит убрать хлеб, люди все видят, вам зачтется, пора уже проявить здоровый альтруизм, тогда глядишь и Астана подумает о том как в очередной раз поддержать схтп

[Исправлено: ОГПУ, 14.09.2023 - 17:24]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS