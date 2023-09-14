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«Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской области просят объявить режим ЧС. Почему власти сопротивляются?
«Как будто урожай сожгли напалмом» - Аграрии Костанайской области просят объявить режим ЧС. Почему власти сопротивляются?
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