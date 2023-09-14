Отправлено: - 16:43

111:

Если до меня в дом вломится толпа такиз вот фашистов, убьет всю семью и я зазвачу из в плен.. Чтобы я смог.. Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза? Нет, я обязан их убить, и так должен делать каждый абсолютно. Другое дело, что там их не убивают, с чем я не согласен. Если ты мужчина, убей того, кто убил твое дитя. Обязательно.

Цитата:украина позиционирует себя как европейское правовое и демократическое государствогде обширно действуют европейские законы по правам человекаесли твои бойцы при оборонительной войне убивают пленных и ты их не судишь ты поощряешь нарушение общемирового правачем ты отличаешься от россии тогда?а теперь с моральной стороны вопросана твою страну напалиты ушел воеватьк тебе в плен сдался ванька которого призвали осенью и у которого не было взятки и связей отмазаться от армиион сдался сам, сдал тебе автоматты берешь его и расстреливаешь просто потому что у тебя в тылу погибла родняпо какому праву ты решил что можешь заменять собой суд?почему за преступления ракетчиков ответил этот ванька сам тебе сдавшийся?для этого и ввели женевскую конвенциючтобы каждый солдат понимал что если ты убиваешь пленных то завтра тебя ждет судпотому что нет логики в том чтобы мстить пленным, ты иди вон в окопе мстиа пленный он оружие бросил-он сдался, он не хочет воевать а может и не хотелв чем логика тогда с укаринской стороны убивать пленных а потом публично просить российских бойцов сдаваться и не воевать против украины?