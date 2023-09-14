Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13974
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:28
Цитата:
по закону он преступник
такой же как они раз решил собой заменить и прокурора и судью
никто ником не дает права убивать пленных
это высшее наказание во все времена всех воин
даже в советском кинематографе это поднималось как тема человечности
фильм "проверка на дорогах" пленному власовцу дали покушать в партизанском лагере
это увидел боец потерявший на войне родню
начал бить власовца
лейтенант отряда сразу заметил "2 наряда вне очереди, пленных бить большой храбрости не надо"
фильм "а зори здесь тихие" последняя сцена
старшина ловит оставшихся десантников в лесу
помня что они поубивали всех девчат кричит "вы сдохните все здесь, сдохните а там пусть судят меня"
но во время одумавшись, конвоирует их раненый в часть
фильм "отец солдата" советские войска входят в берлин
танкисты начали давить посевы
тут старик грузин вытаскивает механика из танка и начинает мутузить
зачем виноград давишь сукин сын?
а они что? жалели чтоли у нас? все развалили отвечает механик
грузин указывает на немецкого мальчка-на стреляй в него! они у нас детей убивали ну стреляй, отомсти!
я че? фашист чтоли ответил механик и испугано ушел...
и это только по памяти сейчас вспомнил
111:
На его Родину напали звери, убили их детей, матерей и он не должен этих зверей убивать? Нет. Конечно же обязан. Кто с топором пришел, тот обязан ответить жизнью. Так было всегда
На его Родину напали звери, убили их детей, матерей и он не должен этих зверей убивать? Нет. Конечно же обязан. Кто с топором пришел, тот обязан ответить жизнью. Так было всегда
по закону он преступник
такой же как они раз решил собой заменить и прокурора и судью
никто ником не дает права убивать пленных
это высшее наказание во все времена всех воин
даже в советском кинематографе это поднималось как тема человечности
фильм "проверка на дорогах" пленному власовцу дали покушать в партизанском лагере
это увидел боец потерявший на войне родню
начал бить власовца
лейтенант отряда сразу заметил "2 наряда вне очереди, пленных бить большой храбрости не надо"
фильм "а зори здесь тихие" последняя сцена
старшина ловит оставшихся десантников в лесу
помня что они поубивали всех девчат кричит "вы сдохните все здесь, сдохните а там пусть судят меня"
но во время одумавшись, конвоирует их раненый в часть
фильм "отец солдата" советские войска входят в берлин
танкисты начали давить посевы
тут старик грузин вытаскивает механика из танка и начинает мутузить
зачем виноград давишь сукин сын?
а они что? жалели чтоли у нас? все развалили отвечает механик
грузин указывает на немецкого мальчка-на стреляй в него! они у нас детей убивали ну стреляй, отомсти!
я че? фашист чтоли ответил механик и испугано ушел...
и это только по памяти сейчас вспомнил
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:35
Цитата:
Если до меня в дом вломится толпа таких вот фашистов, убьет всю семью и я захвачу их в плен..
Чтобы я смог..
Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза?
Нет, я обязан их убить, и так должен делать каждый абсолютно.
Другое дело, что там их не убивают, с чем я не согласен.
Если ты мужчина, убей того, кто убил твое дитя.
Обязательно.
А не получится, вешайся..
[Исправлено: 111, 14.09.2023 - 16:38]
abaika95:
никто ником не дает права убивать пленных
никто ником не дает права убивать пленных
Если до меня в дом вломится толпа таких вот фашистов, убьет всю семью и я захвачу их в плен..
Чтобы я смог..
Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза?
Нет, я обязан их убить, и так должен делать каждый абсолютно.
Другое дело, что там их не убивают, с чем я не согласен.
Если ты мужчина, убей того, кто убил твое дитя.
Обязательно.
А не получится, вешайся..
[Исправлено: 111, 14.09.2023 - 16:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13974
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:43
Цитата:
украина позиционирует себя как европейское правовое и демократическое государство
где обширно действуют европейские законы по правам человека
если твои бойцы при оборонительной войне убивают пленных и ты их не судишь ты поощряешь нарушение общемирового права
чем ты отличаешься от россии тогда?
а теперь с моральной стороны вопроса
на твою страну напали
ты ушел воевать
к тебе в плен сдался ванька которого призвали осенью и у которого не было взятки и связей отмазаться от армии
он сдался сам, сдал тебе автомат
ты берешь его и расстреливаешь просто потому что у тебя в тылу погибла родня
по какому праву ты решил что можешь заменять собой суд?
почему за преступления ракетчиков ответил этот ванька сам тебе сдавшийся?
для этого и ввели женевскую конвенцию
чтобы каждый солдат понимал что если ты убиваешь пленных то завтра тебя ждет суд
потому что нет логики в том чтобы мстить пленным, ты иди вон в окопе мсти
а пленный он оружие бросил-он сдался, он не хочет воевать а может и не хотел
в чем логика тогда с укаринской стороны убивать пленных а потом публично просить российских бойцов сдаваться и не воевать против украины?
111:
Если до меня в дом вломится толпа такиз вот фашистов, убьет всю семью и я зазвачу из в плен.. Чтобы я смог.. Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза? Нет, я обязан их убить, и так должен делать каждый абсолютно. Другое дело, что там их не убивают, с чем я не согласен. Если ты мужчина, убей того, кто убил твое дитя. Обязательно.
Если до меня в дом вломится толпа такиз вот фашистов, убьет всю семью и я зазвачу из в плен.. Чтобы я смог.. Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза? Нет, я обязан их убить, и так должен делать каждый абсолютно. Другое дело, что там их не убивают, с чем я не согласен. Если ты мужчина, убей того, кто убил твое дитя. Обязательно.
украина позиционирует себя как европейское правовое и демократическое государство
где обширно действуют европейские законы по правам человека
если твои бойцы при оборонительной войне убивают пленных и ты их не судишь ты поощряешь нарушение общемирового права
чем ты отличаешься от россии тогда?
а теперь с моральной стороны вопроса
на твою страну напали
ты ушел воевать
к тебе в плен сдался ванька которого призвали осенью и у которого не было взятки и связей отмазаться от армии
он сдался сам, сдал тебе автомат
ты берешь его и расстреливаешь просто потому что у тебя в тылу погибла родня
по какому праву ты решил что можешь заменять собой суд?
почему за преступления ракетчиков ответил этот ванька сам тебе сдавшийся?
для этого и ввели женевскую конвенцию
чтобы каждый солдат понимал что если ты убиваешь пленных то завтра тебя ждет суд
потому что нет логики в том чтобы мстить пленным, ты иди вон в окопе мсти
а пленный он оружие бросил-он сдался, он не хочет воевать а может и не хотел
в чем логика тогда с укаринской стороны убивать пленных а потом публично просить российских бойцов сдаваться и не воевать против украины?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13974
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:46
Цитата:
сдай пленного в военную полицию
а там уже суд твоей страны будет решать степень его вины как с тем парнем который с танка убивал людей в буче
а еще лучше этого пленного ваньку обменяют на твоего друга попавшего в плен до этого
а убьешь ваньку твоего друга также в плену зарежут
кому ты лучше сделал?
111:
Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза?
Поцеловать их и отпустить, чтоб они отсиделли пять лет как Цапки и потом ухмылялись мне в глаза?
сдай пленного в военную полицию
а там уже суд твоей страны будет решать степень его вины как с тем парнем который с танка убивал людей в буче
а еще лучше этого пленного ваньку обменяют на твоего друга попавшего в плен до этого
а убьешь ваньку твоего друга также в плену зарежут
кому ты лучше сделал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:48
Цитата:
Разумеется.
Я же мужчина и обязан мстить.
Любой, абсолютно любой напавший на мою страну, должен приговорен быть к смерти, а не к какой то там конвекции..
abaika95:
ты берешь его и расстреливаешь просто потому что у тебя в тылу погибла родня
ты берешь его и расстреливаешь просто потому что у тебя в тылу погибла родня
Разумеется.
Я же мужчина и обязан мстить.
Любой, абсолютно любой напавший на мою страну, должен приговорен быть к смерти, а не к какой то там конвекции..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:49
Цитата:
Никто ничего не решает, они берут пленных просто на обмен.
Своих же.
Если бы не это, они обязаны были бы делать так же как и россияне, отрезать гениталии и кувалдами казнить убийц.
Которым нет прощения.
Но вот мешает им обмен..
abaika95:
там уже суд твоей страны будет решать степень его вины
там уже суд твоей страны будет решать степень его вины
Никто ничего не решает, они берут пленных просто на обмен.
Своих же.
Если бы не это, они обязаны были бы делать так же как и россияне, отрезать гениталии и кувалдами казнить убийц.
Которым нет прощения.
Но вот мешает им обмен..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:51
Цитата:
Он погибнет Героем.
Во рту ампула смерти, попал в плен, раскусил ампулу
Погиб смертью храбрых.
Посмертная память и почет.
abaika95:
убьешь ваньку твоего друга также в плену зарежут кому ты лучше сделал?
убьешь ваньку твоего друга также в плену зарежут кому ты лучше сделал?
Он погибнет Героем.
Во рту ампула смерти, попал в плен, раскусил ампулу
Погиб смертью храбрых.
Посмертная память и почет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 16:57
Мой дед был в окружении долго, ели какие то корни в лесу и тд, но не сдался в плен.
Если сдаетмя кто то, расстрел на месте.
И правильно что пленных фашистов убивали наши солдаты прям там на месте.
Это надо делать с оккупантами всегда.
Чтоб знали..
Если сдаетмя кто то, расстрел на месте.
И правильно что пленных фашистов убивали наши солдаты прям там на месте.
Это надо делать с оккупантами всегда.
Чтоб знали..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 17:05
А это правда что Ким Чен Ыр прочувствовал в России е...чую действительность или фейк?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3546
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 17:28
Цитата:
Ну, куда мне, малограмотной, до таких высот!
111:
Выучила новое англицкое феминистическое слово? Да, никогда не грех учиться, даже на старости..
Выучила новое англицкое феминистическое слово? Да, никогда не грех учиться, даже на старости..
Ну, куда мне, малограмотной, до таких высот!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4298
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 17:29
Цитата:
Эксперты отмечают, что россияне у северокорейцев просят оружие и боеприпасы. Последние взамен хотят продовольствие и технологию изготовления тактического ядерного оружия (ТЯО), чтобы цивилизованный мир пугать. При этом, если последним дадут технологию изготовления ТЯО, тогда США предоставят Украине оперативно-тактические ракетные комплексы АТАКМС.
111:
А это правда что Ким Чен Ыр прочувствовал в России е...чую действительность или фейк?
А это правда что Ким Чен Ыр прочувствовал в России е...чую действительность или фейк?
Эксперты отмечают, что россияне у северокорейцев просят оружие и боеприпасы. Последние взамен хотят продовольствие и технологию изготовления тактического ядерного оружия (ТЯО), чтобы цивилизованный мир пугать. При этом, если последним дадут технологию изготовления ТЯО, тогда США предоставят Украине оперативно-тактические ракетные комплексы АТАКМС.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать