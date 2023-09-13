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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 62 из 62«1...606162
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30763
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:38
#916
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, когда у тебя случится горе и тебе нужны будут доказательства

Ох, а как ты и с каким рвением пытаешься каркать и желать горя..
Ух ты!
Как ты развлекаешься то и ржешь..
Высший пилотаж, как у 320го!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:41
#917
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Цитата:
111:
Как ты развлекаешься то и ржешь..

По-настоящему смешно будет, когда тебя депутат размажет, а ты ещё и должен останешься :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1808
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 21:03
#918
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Цитата:
ACROS:

Нее, не украинцы, а х...ы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2812
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 21:26
#919
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Цитата:
111:
Ты же айтишн к или как его там, по айти ценникам спец

А я думал ржун или ржец, не знаю как правильно, сам же пишет поржать пришёл
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2812
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 21:28
#920
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Цитата:
ACROS:
ОблАгроПрома

Точечная застройка по советски, перегородила улицу Пушкина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30763
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 21:42
#921
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Цитата:
saba:
ржец, не знаю как правильно, сам же пишет поржать пришёл

Теперь от бессилья проклятья вот насылает, порчу, горе..
Веселый человек как видим!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30763
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 21:43
#922
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Ну и беш..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 22:23
#923
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Цитата:
saba:
А я думал ржун или ржец, не знаю как правильно, сам же пишет поржать пришёл

Как остроумно и тонко шутите, я чуть не порезался :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2812
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 22:52
#924
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Цитата:
maxsaf:
я чуть не порезался

Так я не шутил.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26050
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 23:02
#925
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Цитата:
maxsaf:
я чуть не порезался :lol:

Это, ты, на фотке - выше,
колбасу - нарезаешь?... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 23:07
#926
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Цитата:
drakon:
Это, ты, на фотке - выше, колбасу - нарезаешь?...

Я не устраиваю фотосессии каждый раз, когда собираюсь перекусить :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30763
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.09.23 - 12:16
#927
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Цитата:
maxsaf:
Я не устраиваю фотосессии

Зато ты проклятьями сыпишь, горя желаешь моей семье..
Это что?
Неужели так надо обидеться, чтобы в клинику моски пошли?
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Страница 62 из 62«1...606162
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