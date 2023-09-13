Отправлено: - 20:38

maxsaf:

Надеюсь, когда у тебя случится горе и тебе нужны будут доказательства

Цитата:Ох, а как ты и с каким рвением пытаешься каркать и желать горя..Ух ты!Как ты развлекаешься то и ржешь..Высший пилотаж, как у 320го!