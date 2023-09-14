Отправлено: - 12:04



Смолину тоже отправили SMS, чтобы он явился в суд в качестве свидетеля, но он его даже не получил, потому что уведомление не пришло.

[Исправлено: юля елиссева, 14.09.2023 - 12:06]

Цитата:Гениальная отмазка! А других способов связи, кроме опвещения по СМС нет? Напоминает детскую игру, когда ребенок, чтобы его не догнали, скрещивает руки на груди и говорит что он в домике. Так и тут, достаточно телефон отключить и ты в "домике".