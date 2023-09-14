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≡ «Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о получении крупной взятки судьей допросили его коллег в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47548
«Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о получении крупной взятки судьей допросили его коллег в Костанае
Отправлено: 14.09.23 - 10:34
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13 сентября по делу Дарбаева допросили его коллег. В частности, судей Костанайского областного суда Галину ЗИНИНУ и Сергея НУРОВА, которые были с ним в коллегии и рассматривали иск ТОО «Гражданпроект» к Михаилу Корнееву.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4794
Re: «Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о...
Отправлено: 14.09.23 - 10:34
#1
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И эти люди творят ПРАВОСУДИЕ, прикрываясь ЗАКОНОМ!!

НА поверку, какие они все: - трусливые, лживые, дрожащие за свои ШКУРЫ!!!
Где они все были раньше, если знали что некоторые их коллеги, прикрываясь своим НЕПРИКОСНОВЕННЫМ статусом и правом решать судьбы людей, творят - БЕСПРЕДЕЛ, превратив Дом правосудия в Дом торговли.
Выходят они все ТАКИЕ: - просто ЭТИ попались, а те кто раньше знал об их делах и ничего не предпринял - пока НЕ ПОПАЛСЯ.
Если они такие праведные и честные, то почему не СТУКНУЛИ куда надо: -"...мол тут у нас творятся такие дела неправедные....", а то знали и молчали- не мешали "биснесу" коллег.
Произвести чистку среди их рядов, отдать под суд и набрать новый состав : - молодых, честных и порядочных.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
104
Re: «Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о...
Отправлено: 14.09.23 - 10:50
#2
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Позорники, так обделаться, потихоньку все видимо пройдут через зону, по старому не выходит уже, чуть ещё надавить и поплывут "свидетели"
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
140
Re: «Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о...
Отправлено: 14.09.23 - 10:59
#3
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На сколько известно дочь зовут Светлана ,а не Елена
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3118
«Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о получении крупной взятки судьей допросили его коллег в Костанае
Отправлено: 14.09.23 - 12:04
#4
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Цитата:

Смолину тоже отправили SMS, чтобы он явился в суд в качестве свидетеля, но он его даже не получил, потому что уведомление не пришло.

Гениальная отмазка! А других способов связи, кроме опвещения по СМС нет? Напоминает детскую игру, когда ребенок, чтобы его не догнали, скрещивает руки на груди и говорит что он в домике. Так и тут, достаточно телефон отключить и ты в "домике".

[Исправлено: юля елиссева, 14.09.2023 - 12:06]
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
611
Re: «Асеке - это кто?» - «Наверное, Дарбаев...» По делу о...
Отправлено: 14.09.23 - 12:10
#5
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Цитата:
nmv85:
На сколько известно дочь зовут Светлана ,а не Елена

Спасибо, вы правы. Исправили.
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