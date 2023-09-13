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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.23 - 11:12
Цитата:
Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.
Тимур Гафуров: Если читателям что-либо известно дополнительно о ЧП в Узунколе, сообщите мне в л/с.
Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.23 - 12:31
Цитата:
Особенно если этот читатель пользовался ссылкой НГ в других соцсетях..
maxsaf:
Как минимум одному читателю известно, но
Как минимум одному читателю известно, но
Особенно если этот читатель пользовался ссылкой НГ в других соцсетях..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 30763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.23 - 12:33
Цитата:
Цитата:
Что то вижу, кого то действительно долбануло током, и причем вместе..
[Исправлено: 111, 13.09.2023 - 12:35]
maxsaf:
Это че за нацизм?
Это че за нацизм?
Цитата:
:
Все одновременно, или их там весь день било по очереди, легонько, но они не обращали внимания?
Все одновременно, или их там весь день било по очереди, легонько, но они не обращали внимания?
Что то вижу, кого то действительно долбануло током, и причем вместе..
[Исправлено: 111, 13.09.2023 - 12:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:17
Цитата:
нацизмом скинхеды в москве занимаются
а это даже не национализм и не шовинизм
а констатация
два праздных немца и канадца роются на казахстанском форуме и всех достают ссылочкой на инфу про удары током казахстанских детей
это бред какой то
Цитата:
у НГ свои журналисты есть
и фактчекеры
им читатели информацию дали
если она их заинтересовала пусть идут и роют
это их работа
приносить им все выполняя их работу никто не будет
темболее НГ-СМИ и они обязаны проверять факты при публикации
если дело на расследовании сейчас то прокуратура с них семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфу
мы всетаки не в канаде и не в сша где сейчас можно обвинить человека в изнасиловании через сми просто публикуя инфу воспоминаний от 1983 года какой то стриптизерши
у нас всетаки СМИ еще немного по закону работают
maxsaf:
Это че за нацизм? Тебя кто-то просил что-то искать? Шел бы себе дальше, куда шел.
Это че за нацизм? Тебя кто-то просил что-то искать? Шел бы себе дальше, куда шел.
нацизмом скинхеды в москве занимаются
а это даже не национализм и не шовинизм
а констатация
два праздных немца и канадца роются на казахстанском форуме и всех достают ссылочкой на инфу про удары током казахстанских детей
это бред какой то
Цитата:
maxsaf:
Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.
Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.
у НГ свои журналисты есть
и фактчекеры
им читатели информацию дали
если она их заинтересовала пусть идут и роют
это их работа
приносить им все выполняя их работу никто не будет
темболее НГ-СМИ и они обязаны проверять факты при публикации
если дело на расследовании сейчас то прокуратура с них семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфу
мы всетаки не в канаде и не в сша где сейчас можно обвинить человека в изнасиловании через сми просто публикуя инфу воспоминаний от 1983 года какой то стриптизерши
у нас всетаки СМИ еще немного по закону работают
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:29
Цитата:
"С какого перепугу какой-то казах мне будет указывать что мне делать?" - это вам от меня предложение для анализа, копия вашей фразы. Убедите меня, что в этой фразе нет национализма. В противном случае вернёмся к разбору вашей фразы про каких-то немцев и т.д.
abaika95:
нацизмом скинхеды в москве занимаются а это даже не национализм и не шовинизм а констатация
нацизмом скинхеды в москве занимаются а это даже не национализм и не шовинизм а констатация
"С какого перепугу какой-то казах мне будет указывать что мне делать?" - это вам от меня предложение для анализа, копия вашей фразы. Убедите меня, что в этой фразе нет национализма. В противном случае вернёмся к разбору вашей фразы про каких-то немцев и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:33
Цитата:
Оставьте это на совести самой газеты, это не вам решать, что они посчитают нужным - то и опубликуют.
abaika95:
семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфу
семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфу
Оставьте это на совести самой газеты, это не вам решать, что они посчитают нужным - то и опубликуют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:34
Цитата:
и?
если я на канадский форум полезу доставать тебя требованием инфы по той или иной теме и ты так ответишь то в чем тут нацизм?
темболее в моей фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта гражданства а ты украинец по национальности насколько я помню или уже национальность сменил?
тоесть на казахстанском форуме какой то пришлый канадец бегает везде и требует предъявления ссылочки на инфу про смерть казахстанских детей которая нужна ему только для того чтобы потешит своё самолюбие и что то доказать в диалоге
это клиника еще раз повторю
maxsaf:
С какого перепугу какой-то казах мне будет указывать что мне делать?" - это вам от меня предложение для анализа, копия вашей фразы
С какого перепугу какой-то казах мне будет указывать что мне делать?" - это вам от меня предложение для анализа, копия вашей фразы
и?
если я на канадский форум полезу доставать тебя требованием инфы по той или иной теме и ты так ответишь то в чем тут нацизм?
темболее в моей фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта гражданства а ты украинец по национальности насколько я помню или уже национальность сменил?
тоесть на казахстанском форуме какой то пришлый канадец бегает везде и требует предъявления ссылочки на инфу про смерть казахстанских детей которая нужна ему только для того чтобы потешит своё самолюбие и что то доказать в диалоге
это клиника еще раз повторю
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:37
Цитата:
Давайте сосредоточимся на вашем пренебрежительном "какой-то немец"
abaika95:
фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта
фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта
Давайте сосредоточимся на вашем пренебрежительном "какой-то немец"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:39
Цитата:
А если я так буду теперь отвечать здесь, а не на канадских форумах? Нормас будет?
abaika95:
если я на канадский форум полезу доставать тебя требованием инфы по той или иной теме и ты так ответишь то в чем тут нацизм?
если я на канадский форум полезу доставать тебя требованием инфы по той или иной теме и ты так ответишь то в чем тут нацизм?
А если я так буду теперь отвечать здесь, а не на канадских форумах? Нормас будет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:45
Цитата:
канадец обиделся за какого-то немца
в ту же степь как и Цитата:
хотел бы оскорбить назвал бы каким то бошем или дойчем или алеманном
темболее я дракона с элетроном за немцев не считаю
они русские с немецким гражданством
а впрочем думай как хочешь)
Цитата:
здесь отвечай на то и посыл
только не обижайся потом что тебя весь форум потом начнет в корзину пихать что ты убежишь отсюда как серый волк)))
maxsaf:
Давайте сосредоточимся на вашем пренебрежительном "какой-то немец
Давайте сосредоточимся на вашем пренебрежительном "какой-то немец
канадец обиделся за какого-то немца
в ту же степь как и Цитата:
abaika95:
темболее в моей фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта гражданства
темболее в моей фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта гражданства
хотел бы оскорбить назвал бы каким то бошем или дойчем или алеманном
темболее я дракона с элетроном за немцев не считаю
они русские с немецким гражданством
а впрочем думай как хочешь)
Цитата:
maxsaf:
если я так буду теперь отвечать здесь, а не на канадских форумах? Нормас будет?
если я так буду теперь отвечать здесь, а не на канадских форумах? Нормас будет?
здесь отвечай на то и посыл
только не обижайся потом что тебя весь форум потом начнет в корзину пихать что ты убежишь отсюда как серый волк)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:47
какой то канадец-украинского происхождения угрожает мне что будет называть меня какой то казах)))
какие они обидчивые стали на западе
как дети малые)
какие они обидчивые стали на западе
как дети малые)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:47
Цитата:
За весь форум не надо говорить, здесь ещё остались адекватные форумчане.
abaika95:
только не обижайся потом что тебя весь форум потом начнет в корзину пихать что ты убежишь отсюда как серый волк)))
только не обижайся потом что тебя весь форум потом начнет в корзину пихать что ты убежишь отсюда как серый волк)))
За весь форум не надо говорить, здесь ещё остались адекватные форумчане.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:49
Цитата:
Договорились. Теперь не обижайся
abaika95:
здесь отвечай на то и посыл
здесь отвечай на то и посыл
Договорились. Теперь не обижайся
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:54
Цитата:
какойто канадец мне еще чето угрожает?))
блин сооовсем клиника) Цитата:
которые и оборжут тебя обиженного постоянно выводящего все темы в межнац плоскость
КАКОЙ ТО КАНАДЕЦ)
maxsaf:
Договорились. Теперь не обижайся
Договорились. Теперь не обижайся
какойто канадец мне еще чето угрожает?))
блин сооовсем клиника) Цитата:
maxsaf:
здесь ещё остались адекватные форумчане.
здесь ещё остались адекватные форумчане.
которые и оборжут тебя обиженного постоянно выводящего все темы в межнац плоскость
КАКОЙ ТО КАНАДЕЦ)
(Администрация сайта)
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- 22.11.17
- Сообщений:
- 611
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 12:06
Цитата:
Цитата:
Ваша переписка сейчас на грани нарушения
Цитата:
Призываю немного снизить пыл. После этого предупреждения будем вынуждены удалять личную перепалку.
maxsaf:
Цитата:
abaika95:
Ваша переписка сейчас на грани нарушения
Цитата:
2.2.10. Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.
Призываю немного снизить пыл. После этого предупреждения будем вынуждены удалять личную перепалку.
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