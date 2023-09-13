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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.23 - 11:12
#9316
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Цитата:
Тимур Гафуров: Если читателям что-либо известно дополнительно о ЧП в Узунколе, сообщите мне в л/с.

Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.23 - 12:31
#9317
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Цитата:
maxsaf:
Как минимум одному читателю известно, но

Особенно если этот читатель пользовался ссылкой НГ в других соцсетях..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30763
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.23 - 12:33
#9318
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Цитата:
maxsaf:
Это че за нацизм?


Цитата:
:
Все одновременно, или их там весь день било по очереди, легонько, но они не обращали внимания?


Что то вижу, кого то действительно долбануло током, и причем вместе.. 8-)

[Исправлено: 111, 13.09.2023 - 12:35]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:17
#9319
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Цитата:
maxsaf:
Это че за нацизм? Тебя кто-то просил что-то искать? Шел бы себе дальше, куда шел.

нацизмом скинхеды в москве занимаются
а это даже не национализм и не шовинизм
а констатация
два праздных немца и канадца роются на казахстанском форуме и всех достают ссылочкой на инфу про удары током казахстанских детей
это бред какой то

Цитата:
maxsaf:
Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.

у НГ свои журналисты есть
и фактчекеры
им читатели информацию дали
если она их заинтересовала пусть идут и роют
это их работа
приносить им все выполняя их работу никто не будет
темболее НГ-СМИ и они обязаны проверять факты при публикации
если дело на расследовании сейчас то прокуратура с них семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфу
мы всетаки не в канаде и не в сша где сейчас можно обвинить человека в изнасиловании через сми просто публикуя инфу воспоминаний от 1983 года какой то стриптизерши
у нас всетаки СМИ еще немного по закону работают
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:29
#9320
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Цитата:
abaika95:
нацизмом скинхеды в москве занимаются а это даже не национализм и не шовинизм а констатация

"С какого перепугу какой-то казах мне будет указывать что мне делать?" - это вам от меня предложение для анализа, копия вашей фразы. Убедите меня, что в этой фразе нет национализма. В противном случае вернёмся к разбору вашей фразы про каких-то немцев и т.д.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:33
#9321
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Цитата:
abaika95:
семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфу

Оставьте это на совести самой газеты, это не вам решать, что они посчитают нужным - то и опубликуют.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:34
#9322
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Цитата:
maxsaf:
С какого перепугу какой-то казах мне будет указывать что мне делать?" - это вам от меня предложение для анализа, копия вашей фразы

и?
если я на канадский форум полезу доставать тебя требованием инфы по той или иной теме и ты так ответишь то в чем тут нацизм?
темболее в моей фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта гражданства а ты украинец по национальности насколько я помню или уже национальность сменил?
тоесть на казахстанском форуме какой то пришлый канадец бегает везде и требует предъявления ссылочки на инфу про смерть казахстанских детей которая нужна ему только для того чтобы потешит своё самолюбие и что то доказать в диалоге
это клиника еще раз повторю
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:37
#9323
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Цитата:
abaika95:
фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта

Давайте сосредоточимся на вашем пренебрежительном "какой-то немец"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:39
#9324
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Цитата:
abaika95:
если я на канадский форум полезу доставать тебя требованием инфы по той или иной теме и ты так ответишь то в чем тут нацизм?

А если я так буду теперь отвечать здесь, а не на канадских форумах? Нормас будет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:45
#9325
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Цитата:
maxsaf:
Давайте сосредоточимся на вашем пренебрежительном "какой-то немец

канадец обиделся за какого-то немца
в ту же степь как и Цитата:
abaika95:
темболее в моей фразе-КАНАДЕЦ это подчеркивания факта гражданства

хотел бы оскорбить назвал бы каким то бошем или дойчем или алеманном
темболее я дракона с элетроном за немцев не считаю
они русские с немецким гражданством
а впрочем думай как хочешь)
Цитата:
maxsaf:
если я так буду теперь отвечать здесь, а не на канадских форумах? Нормас будет?

здесь отвечай на то и посыл
только не обижайся потом что тебя весь форум потом начнет в корзину пихать что ты убежишь отсюда как серый волк)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:47
#9326
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какой то канадец-украинского происхождения угрожает мне что будет называть меня какой то казах)))
какие они обидчивые стали на западе
как дети малые)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:47
#9327
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Цитата:
abaika95:
только не обижайся потом что тебя весь форум потом начнет в корзину пихать что ты убежишь отсюда как серый волк)))

За весь форум не надо говорить, здесь ещё остались адекватные форумчане.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19085
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:49
#9328
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Цитата:
abaika95:
здесь отвечай на то и посыл

Договорились. Теперь не обижайся
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 11:54
#9329
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Цитата:
maxsaf:
Договорились. Теперь не обижайся

какойто канадец мне еще чето угрожает?))
блин сооовсем клиника) Цитата:
maxsaf:
здесь ещё остались адекватные форумчане.

которые и оборжут тебя обиженного постоянно выводящего все темы в межнац плоскость
КАКОЙ ТО КАНАДЕЦ)
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.23 - 12:06
#9330
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
abaika95:


Ваша переписка сейчас на грани нарушения
Цитата:
2.2.10. Личные обращения к участникам Форума с претензиями, оскорблениями или обвинениями. Для личного общения используйте ЛС.


Призываю немного снизить пыл. После этого предупреждения будем вынуждены удалять личную перепалку.
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