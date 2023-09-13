Отправлено: - 11:17

maxsaf:

Это че за нацизм? Тебя кто-то просил что-то искать? Шел бы себе дальше, куда шел.

maxsaf:

Как минимум одному читателю известно, но сообщать вам он ничего не будет, потому что это не украинские дети, а какие то... Абайка понял.

Цитата:нацизмом скинхеды в москве занимаютсяа это даже не национализм и не шовинизма констатациядва праздных немца и канадца роются на казахстанском форуме и всех достают ссылочкой на инфу про удары током казахстанских детейэто бред какой тоЦитата:у НГ свои журналисты естьи фактчекерыим читатели информацию далиесли она их заинтересовала пусть идут и роютэто их работаприносить им все выполняя их работу никто не будеттемболее НГ-СМИ и они обязаны проверять факты при публикацииесли дело на расследовании сейчас то прокуратура с них семь шкур спустит если они полезут вперед расследования выдавать жареную непроверенную инфумы всетаки не в канаде и не в сша где сейчас можно обвинить человека в изнасиловании через сми просто публикуя инфу воспоминаний от 1983 года какой то стриптизершиу нас всетаки СМИ еще немного по закону работают