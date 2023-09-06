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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование: Каким должен быть статус русского языка в КЗ? 
Закончилось 06.09.2023 - 23:52:55
» Второй государственный
60 %		 60.58 % (63)
» Межнационального общения
12 %		 12.50 % (13)
» Без статуса
11 %		 11.54 % (12)
» Запретить
15 %		 15.38 % (16)
Всего проголосовало: 104

s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2812
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:22
#121
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По поводу Вашего опроса, мне действительно уже всё равно, будет ли русский язык вторым государственным. Угроза вымирания казахского языка сейчас миновала, хотя в 90е годы это была достаточно реальная проблема.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2812
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:27
#122
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Цитата:
maxsaf:
Никонов и Федоров

Никонов и Фёдоров это не про язык. Это про территориальные притязания и про существование республики Казахстан в целом. Насколько я знаю их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4791
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 10:53
#123
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Цитата:
saba:
их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления


Это же игра: - политика кнута и пряника- ты, скажи что нибудь такое, а мы со стороны, будем посмотреть реакцию их и в зависимости от этого будем действовать.
Схема такова: - Соловьев- брякнул; Ак Орда -отреагировала и оппонировала Кремлю; Кремль - примерив на себя мантию арбитра - показательно и по отечески витиевато приструнил (не сильно) Соловья.
И все дела: - и свою озабоченность, руками, вернее губами Соловья высказали и реакцию Ак Орды проверили и застолбили для себя фунции смотрящего решалы в СНГ и дали понять русскоязычным во всём СНГ: - "...ребята мы с вами, мы вас не бросаем, если что: - не ссыте, живите и работайте там и будьте нашей пятой колоной...."
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13957
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 11:43
#124
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Цитата:
maxsaf:
Самое главное, что Патрушев насчёт языка докладывал боссу

сдаётся мне боссу он докладывал больше про говяжий язык
который хорош отварным с хреном и горчичкой))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 19:11
#125
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Цитата:
saba:
когда русский язык был вторым государственным

А он не был вторым государственным, по вине М.Шаханова, который побоялся, что декабрьские события повторятся. Он смог убедить всех проголосовавших ЗА русский, что в Казахстане национализм цветет и пахнет, и что русский язык тут мягко говоря, недолюбливают. И тогда переголосовали ПРОТИВ, от греха подальше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 06.09.23 - 20:17
#126
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Напоминаю, голосование скоро закончится, кто не успел - тот опоздал ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 07.09.23 - 00:04
#127
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Ну все, опрос окончен, теперь надо придумать, что дальше с этим делать ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30761
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 07.09.23 - 00:05
#128
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Цитата:
maxsaf:
Ну все, опрос окончен, теперь надо придумать,

То есть опрос был как обычно без цели и стремления?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 07.09.23 - 00:11
#129
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Цитата:
111:
То есть опрос был как обычно без цели и стремления?

Как собственно и твое существование - просто ты есть и надо с этим смириться. Вот так и с результатами опроса - смирись :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 07.09.23 - 22:23
#130
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Эх, красота, кто бы что ни говорил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 13.09.23 - 23:12
#131
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Через пару лет в Казахстане русского языка не будет - Ринат Заитов

Если бы кто-то истинно служил нации, мы уже давно бы говорили на казахском языке в течение 30 лет, а основным языком был бы только казахский.
Сейчас половина парламента поддерживает эту инициативу.
За 2-3 года мы можем сделать так, чтобы русский язык вышел из официального статуса, и мы сможем повысить статус казахского языка», - говорит Ринат Заитов.

ссылка
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 13.09.23 - 23:14
#132
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Депутат Ринат Заитов предложил сократить в Казахстане часы русского языка.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2308
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 13.09.23 - 23:17
#133
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Цитата:
maxsaf:
Если бы кто-то истинно служил нации, мы уже давно бы говорили на казахском языке в течение 30 лет, а основным языком был бы только казахский.

Не возможно, особенно когда алфавит в "прогрессе", то есть без алфавита нет языка. Нет разговорный есть. Но ещё ведь нужны правила писания и понимания, того что написано. :lol: А так да, было бы желание. Только боюсь ещё больше людей свалило бы, при превращении данного желания в жизнь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 13.09.23 - 23:21
#134
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Цитата:
Эл-починно:
Только боюсь ещё больше людей свалило бы, при превращении данного желания в жизнь.

Как в Крыму - вместе с диваном? :lol:
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