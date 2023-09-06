По поводу Вашего опроса, мне действительно уже всё равно, будет ли русский язык вторым государственным. Угроза вымирания казахского языка сейчас миновала, хотя в 90е годы это была достаточно реальная проблема.
Никонов и Фёдоров это не про язык. Это про территориальные притязания и про существование республики Казахстан в целом. Насколько я знаю их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления
saba: их с Кремля постоянно одергивали, Соловьеву так вообще запретили говорить на эту тему после первого его выступления
Это же игра: - политика кнута и пряника- ты, скажи что нибудь такое, а мы со стороны, будем посмотреть реакцию их и в зависимости от этого будем действовать. Схема такова: - Соловьев- брякнул; Ак Орда -отреагировала и оппонировала Кремлю; Кремль - примерив на себя мантию арбитра - показательно и по отечески витиевато приструнил (не сильно) Соловья. И все дела: - и свою озабоченность, руками, вернее губами Соловья высказали и реакцию Ак Орды проверили и застолбили для себя фунции смотрящего решалы в СНГ и дали понять русскоязычным во всём СНГ: - "...ребята мы с вами, мы вас не бросаем, если что: - не ссыте, живите и работайте там и будьте нашей пятой колоной...."
saba: когда русский язык был вторым государственным
А он не был вторым государственным, по вине М.Шаханова, который побоялся, что декабрьские события повторятся. Он смог убедить всех проголосовавших ЗА русский, что в Казахстане национализм цветет и пахнет, и что русский язык тут мягко говоря, недолюбливают. И тогда переголосовали ПРОТИВ, от греха подальше.
Через пару лет в Казахстане русского языка не будет - Ринат Заитов
Если бы кто-то истинно служил нации, мы уже давно бы говорили на казахском языке в течение 30 лет, а основным языком был бы только казахский. Сейчас половина парламента поддерживает эту инициативу. За 2-3 года мы можем сделать так, чтобы русский язык вышел из официального статуса, и мы сможем повысить статус казахского языка», - говорит Ринат Заитов.
maxsaf: Если бы кто-то истинно служил нации, мы уже давно бы говорили на казахском языке в течение 30 лет, а основным языком был бы только казахский.
Не возможно, особенно когда алфавит в "прогрессе", то есть без алфавита нет языка. Нет разговорный есть. Но ещё ведь нужны правила писания и понимания, того что написано. А так да, было бы желание. Только боюсь ещё больше людей свалило бы, при превращении данного желания в жизнь.
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