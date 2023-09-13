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≡ Несколько городов Казахстана могут сделать селами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47546
Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 14:55
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По меньшей мере три казахстанских города могут перевести в разряд сел. Соответствующие изменения значатся в проекте указа Министерства национальной экономики.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
352
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 14:55
#1
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Интересно получается, население с 15 миллионов опустилось до 10 миллионов, а сейчас почти 20 миллионов, а села и города пустеют, то где эти 10 миллионов живут?

А может быть и нет никаких 20 миллионов, максимум 12 миллионов, только зачем это делать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30761
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 15:23
#2
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Жизнь в селах делают невыносимой, чтобы народишко бежал от туда, брал ипотеки и счастливо селился в гаратские квартиры, платя почти всю оставшуюся жизнь проценты нашей известной семейке, у которой практически все банки второго и всякого там уровня..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6312
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 17:33
#3
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У меня тоже есть подозрения, что количество населения в стране сильно натянуто, кто-нибудь не поленитесь, погуглите по городам и сёлам Не может быть чтобы все жители деревень благополучно переехали и дальше живут счастливо. Не забудьте отнять уехавших в фатерляин , а их говорят, больше три миллиона
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
491
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 19:48
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Не забудьте отнять уехавших в фатерляин , а их говорят, больше три миллиона


...к примеру за Введинкой отделение было Каренинка все немцы чухнули и теперече нет отделения нежилая деревня а сколько таких по области.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 20:20
#5
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Цитата:
Ильяс:
опустилось до 10 миллионов, а сейчас почти 20 миллионов

"Люди ночами делают новых людей..." (С)

Цитата:
Ильяс:
только зачем это делать?

Хороший вопрос :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 20:23
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
все немцы чухнули и теперече нет отделения нежилая деревня а сколько таких по области.

Строгайте новых специалистов и заселяйте на всё готовое, вообще проблем не вижу :lol:
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
491
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 22:14
#7
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Цитата:
maxsaf:
Строгайте новых специалистов и заселяйте на всё готовое, вообще проблем не вижу

....но у нас идейные они говорили и до сих пор говорят что мы обойдёмся без спецов,что набережную тысячу раз переделывают.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19078
Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 22:20
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.но у нас идейные они говорили и до сих пор говорят что мы обойдёмся без спецов,что набережную тысячу раз переделывают.

Не, самая ржака начинается когда говорят: эй поуехавшие, мы вас щас каааааак наймем за Х10 от вашей прошлой зарплаты, и вы как миленькие у нас тут все сделаете, даже без знания гос. языка :lol:
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