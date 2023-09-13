Отправлено: - 19:48

сайлау курманов:

Не забудьте отнять уехавших в фатерляин , а их говорят, больше три миллиона

Цитата:...к примеру за Введинкой отделение было Каренинка все немцы чухнули и теперече нет отделения нежилая деревня а сколько таких по области.