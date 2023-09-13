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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 61 из 61«1...596061
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:21
#901
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Цитата:
maxsaf:
И че ты сделал, чтобы нашли виновных?

Каких виновных?
Ты о чем?
Кто то кого то обвинил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:23
#902
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Цитата:
maxsaf:
ты же написал в конце,

Это когда в конце?
В конце чего?
Вчера в конце, или сегодня в конце?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:25
#903
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Цитата:
111:
Каких виновных? Ты о чем? Кто то кого то обвинил?

И правильно, нет никаких виновных. Пусть все гуляют на свободе. Но не ты, с тобой будет по другому.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:26
#904
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Цитата:
maxsaf:
Скинул ему скрины с тех пабликов?

Так я взял это с их ссылки, уже говорю ровно третий раз!
И что они прекрасно об этом сами знают.
Мне то зачем переть?
Сами сделают материал, если посчитают нужным.
И сами все проверят.
У меня нет такой возможности, как и у тебя.
Сундумба?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:27
#905
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Цитата:
111:
Это когда в конце? В конце чего? Вчера в конце, или сегодня в конце?

В конце твоего концерта. Проехали. Ты же все равно сегодня режим тупняка не выключишь. Дальше будут только пендели, и никаких разговоров по-хорошему.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:27
#906
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Цитата:
maxsaf:
правильно, нет никаких виновных

Идет расследование.
После суда будут виновные.
Ты хочешь чтоб я их сейчас нашел?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:28
#907
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Цитата:
111:
Так я взял это с их ссылки, уже говорю ровно третий раз!

А где первые два раза ты это сказал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:28
#908
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Цитата:
maxsaf:
Дальше будут только пендели, и никаких разг

А и ладно, пойду за попкорн.., ой, грушевым.
Ты 30 сделал уже или еще штук 7 осталось?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:28
#909
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Цитата:
111:
Идет расследование. После суда будут виновные. Ты хочешь чтоб я их сейчас нашел?

Ну ты же не суд. Расслабься и получай удовольствие.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:29
#910
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Цитата:
111:
Ты 30 сделал уже или еще штук 7 осталось?

Неважно, твоя доза теперь двойная будет
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Страница 61 из 61«1...596061
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