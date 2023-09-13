Отправлено: - 19:31

111: Нет, где я смотрю, не удалены, ну тоже подумал, умолчали, чтобы не портить статистику

Цитата:А ты им и дальше помогай. Мог бы скинуть ссылку или скриншот, а не ломаться, как девочка. Из за тебя там все красное, но тебе пофиг, щас тут гуано свое накидаешь, и снова чистенький. Вот за такие подставы ты и будешь волшебные пендели собирать, только теперь в два раза чаще.