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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 60 из 61«1...58596061»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:19
#886
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Разговор шел исключительно на русском языке, никто никого не прессовал за это, никто не принуждал к казахскому.
Как об этом любят истерить некоторые..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4791
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:20
#887
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Цитата:
111:
но вот не как в Рудном, какая то рабочая красота, уверенность


Начальника городского ДП перевели как раз с Рудного.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:21
#888
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Это вот наши документы, которые вчера готовили с 7 утра до буквально часу ночи..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:25
#889
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Цитата:
ACROS:
Начальника городского ДП перевели как раз с Рудного.

А, ну в Рудном неудобно, там как то темновато, света мало, потом новое со старым здание, там ходишь вниз, потом вверх, потом в старое опять вниз, соединение зданий там криво сделали и вот эти панели темные, как их там, мдф или как то там, обитые по стариковски планками деревянными.
Там и так ужасно тем, кого арестовывают или подозревают, а еще такая атмосфера..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:31
#890
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Цитата:
111: Нет, где я смотрю, не удалены, ну тоже подумал, умолчали, чтобы не портить статистику
А ты им и дальше помогай. Мог бы скинуть ссылку или скриншот, а не ломаться, как девочка. Из за тебя там все красное, но тебе пофиг, щас тут гуано свое накидаешь, и снова чистенький. Вот за такие подставы ты и будешь волшебные пендели собирать, только теперь в два раза чаще.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4791
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:34
#891
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Цитата:
111:
Такой вот у них шлагбаум


Правильное название шлагбаума: - антитеррористический.

Изначально здание Департамента полиции строилось, при Союзе, для ведущей отрасли области: -ОблАгроПрома ( сейчас называется скромненько - управление сельского хозяйства и ютиться в каком то подъезде, какой то столетней хрущёвке -пятиэтажки за Центр Кредит Банком)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:43
#892
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Цитата:
maxsaf:
Из за тебя там все красное, н

Хм..
По моему вкинул провокацию электрон, сказав, что сомневается, что девочку убило током.
Не находишь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:44
#893
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Цитата:
ACROS:
Союзе, для ведущей отрасли области: -ОблАгроПрома (

Да, точно.
Красивое здание и функциональное.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:45
#894
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Цитата:
maxsaf:
Мог бы скинуть ссылку

Я скидывал ее, ну не смог найти знаешь ли..
Столько времени пришлось бы тратить..
Целых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:51
#895
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Цитата:
maxsaf:
Из за тебя там все красное, но тебе пофиг,

А зачем вы начали смаковать, они доуг за дружкой, или не так, или все одним разом, или кого то чуть чуть, и тд..
Умер ребенок.
А вы начали верю не верю делать..
Это наверно какое то извращение, не находишь?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2303
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:51
#896
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Цитата:
111:
елых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..

Да не, от радости бы померли бы просто! :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30755
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:52
#897
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Цитата:
Эл-починно:
Да не, от радости бы померли бы просто

Я и о чем..
Потому я жалею ваши нервы, чтоб они не померли преждевременно и вы не превратились в баклажан..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:58
#898
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Цитата:
111:
Столько времени пришлось бы тратить.. Целых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..

Харош свистеть, ты же написал в конце, что проверил - все сообщения свидетелей - на месте. Три дня проверял?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:03
#899
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Цитата:
111: Нет, где я смотрю, не удалены, ну тоже подумал, умолчали, чтобы не портить статистику

Это тут ты три дня потратил? Чтобы проверить? Ну ниче, теперь не плачь, что тебя иностранцы обижают...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19068
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:14
#900
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Цитата:
111:
Умер ребенок.

И че ты сделал, чтобы нашли виновных? Ты написал в личку главреду, как он просил? Скинул ему скрины с тех пабликов? Или ты только за украинских детей переживаешь?
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Страница 60 из 61«1...58596061»
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