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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:19
Разговор шел исключительно на русском языке, никто никого не прессовал за это, никто не принуждал к казахскому.
Как об этом любят истерить некоторые..
Как об этом любят истерить некоторые..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4791
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:20
Цитата:
Начальника городского ДП перевели как раз с Рудного.
111:
но вот не как в Рудном, какая то рабочая красота, уверенность
но вот не как в Рудном, какая то рабочая красота, уверенность
Начальника городского ДП перевели как раз с Рудного.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:21
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:25
Цитата:
А, ну в Рудном неудобно, там как то темновато, света мало, потом новое со старым здание, там ходишь вниз, потом вверх, потом в старое опять вниз, соединение зданий там криво сделали и вот эти панели темные, как их там, мдф или как то там, обитые по стариковски планками деревянными.
Там и так ужасно тем, кого арестовывают или подозревают, а еще такая атмосфера..
ACROS:
Начальника городского ДП перевели как раз с Рудного.
Начальника городского ДП перевели как раз с Рудного.
А, ну в Рудном неудобно, там как то темновато, света мало, потом новое со старым здание, там ходишь вниз, потом вверх, потом в старое опять вниз, соединение зданий там криво сделали и вот эти панели темные, как их там, мдф или как то там, обитые по стариковски планками деревянными.
Там и так ужасно тем, кого арестовывают или подозревают, а еще такая атмосфера..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:31
Цитата:
111: Нет, где я смотрю, не удалены, ну тоже подумал, умолчали, чтобы не портить статистикуА ты им и дальше помогай. Мог бы скинуть ссылку или скриншот, а не ломаться, как девочка. Из за тебя там все красное, но тебе пофиг, щас тут гуано свое накидаешь, и снова чистенький. Вот за такие подставы ты и будешь волшебные пендели собирать, только теперь в два раза чаще.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4791
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:34
Цитата:
Правильное название шлагбаума: - антитеррористический.
Изначально здание Департамента полиции строилось, при Союзе, для ведущей отрасли области: -ОблАгроПрома ( сейчас называется скромненько - управление сельского хозяйства и ютиться в каком то подъезде, какой то столетней хрущёвке -пятиэтажки за Центр Кредит Банком)
111:
Такой вот у них шлагбаум
Такой вот у них шлагбаум
Правильное название шлагбаума: - антитеррористический.
Изначально здание Департамента полиции строилось, при Союзе, для ведущей отрасли области: -ОблАгроПрома ( сейчас называется скромненько - управление сельского хозяйства и ютиться в каком то подъезде, какой то столетней хрущёвке -пятиэтажки за Центр Кредит Банком)
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:43
Цитата:
Хм..
По моему вкинул провокацию электрон, сказав, что сомневается, что девочку убило током.
Не находишь?
maxsaf:
Из за тебя там все красное, н
Из за тебя там все красное, н
Хм..
По моему вкинул провокацию электрон, сказав, что сомневается, что девочку убило током.
Не находишь?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:44
Цитата:
Да, точно.
Красивое здание и функциональное.
ACROS:
Союзе, для ведущей отрасли области: -ОблАгроПрома (
Союзе, для ведущей отрасли области: -ОблАгроПрома (
Да, точно.
Красивое здание и функциональное.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:45
Цитата:
Я скидывал ее, ну не смог найти знаешь ли..
Столько времени пришлось бы тратить..
Целых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
maxsaf:
Мог бы скинуть ссылку
Мог бы скинуть ссылку
Я скидывал ее, ну не смог найти знаешь ли..
Столько времени пришлось бы тратить..
Целых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:51
Цитата:
А зачем вы начали смаковать, они доуг за дружкой, или не так, или все одним разом, или кого то чуть чуть, и тд..
Умер ребенок.
А вы начали верю не верю делать..
Это наверно какое то извращение, не находишь?
maxsaf:
Из за тебя там все красное, но тебе пофиг,
Из за тебя там все красное, но тебе пофиг,
А зачем вы начали смаковать, они доуг за дружкой, или не так, или все одним разом, или кого то чуть чуть, и тд..
Умер ребенок.
А вы начали верю не верю делать..
Это наверно какое то извращение, не находишь?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2303
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:51
Цитата:
Да не, от радости бы померли бы просто!
111:
елых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
елых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
Да не, от радости бы померли бы просто!
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:52
Цитата:
Я и о чем..
Потому я жалею ваши нервы, чтоб они не померли преждевременно и вы не превратились в баклажан..
Эл-починно:
Да не, от радости бы померли бы просто
Да не, от радости бы померли бы просто
Я и о чем..
Потому я жалею ваши нервы, чтоб они не померли преждевременно и вы не превратились в баклажан..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 19:58
Цитата:
Харош свистеть, ты же написал в конце, что проверил - все сообщения свидетелей - на месте. Три дня проверял?
111:
Столько времени пришлось бы тратить.. Целых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
Столько времени пришлось бы тратить.. Целых три дня меня бы тут не было, вы бы сошли с ума все от скуки..
Харош свистеть, ты же написал в конце, что проверил - все сообщения свидетелей - на месте. Три дня проверял?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:03
Цитата:
Это тут ты три дня потратил? Чтобы проверить? Ну ниче, теперь не плачь, что тебя иностранцы обижают...
111: Нет, где я смотрю, не удалены, ну тоже подумал, умолчали, чтобы не портить статистику
Это тут ты три дня потратил? Чтобы проверить? Ну ниче, теперь не плачь, что тебя иностранцы обижают...
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 13.09.23 - 20:14
Цитата:
И че ты сделал, чтобы нашли виновных? Ты написал в личку главреду, как он просил? Скинул ему скрины с тех пабликов? Или ты только за украинских детей переживаешь?
111:
Умер ребенок.
Умер ребенок.
И че ты сделал, чтобы нашли виновных? Ты написал в личку главреду, как он просил? Скинул ему скрины с тех пабликов? Или ты только за украинских детей переживаешь?
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