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≡ Когда соседи - как родные. Как жители с. Заречное отмечали уже традиционный День улицы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47543
Когда соседи - как родные. Как жители с. Заречное отмечали уже традиционный День улицы
Отправлено: 13.09.23 - 15:00
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В воскресенье, 10 сентября, более 50 человек собрались за общим столом возле одного из домов, украсили окружающее пространство, организовали мини-выставку поделок, приготовили шуточные и серьёзные грамоты, продумали конкурсы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30725
Re: Когда соседи - как родные. Как жители с. Заречное отмечали...
Отправлено: 13.09.23 - 15:00
#1
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Мы сегодня тоже в мясной зашли, нас продавщица узнала, говорит так вот куда мясо они девают, на двор бешбармак делают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30725
Когда соседи - как родные. Как жители с. Заречное отмечали уже традиционный День улицы
Отправлено: 13.09.23 - 15:07
#2
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Это вот у нас

Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
25
Re: Когда соседи - как родные. Как жители с. Заречное отмечали...
Отправлено: 13.09.23 - 16:09
#3
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Какие молодцы ! Завидую
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