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≡ Несколько городов Казахстана могут сделать селами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47543
Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 14:55
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По меньшей мере три казахстанских города могут перевести в разряд сел. Соответствующие изменения значатся в проекте указа Министерства национальной экономики.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
351
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 14:55
#1
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Интересно получается, население с 15 миллионов опустилось до 10 миллионов, а сейчас почти 20 миллионов, а села и города пустеют, то где эти 10 миллионов живут?

А может быть и нет никаких 20 миллионов, максимум 12 миллионов, только зачем это делать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30725
Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами
Отправлено: 13.09.23 - 15:23
#2
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Жизнь в селах делают невыносимой, чтобы народишко бежал от туда, брал ипотеки и счастливо селился в гаратские квартиры, платя почти всю оставшуюся жизнь проценты нашей известной семейке, у которой практически все банки второго и всякого там уровня..
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