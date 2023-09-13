Re: Несколько городов Казахстана могут сделать селами

Отправлено: - 14:55

Интересно получается, население с 15 миллионов опустилось до 10 миллионов, а сейчас почти 20 миллионов, а села и города пустеют, то где эти 10 миллионов живут?



А может быть и нет никаких 20 миллионов, максимум 12 миллионов, только зачем это делать?