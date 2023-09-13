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≡ "Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам" - Видео с нетипичной аварией рассылают в чатах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47543
"Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам" - Видео с нетипичной аварией рассылают в чатах Костанайской области
Отправлено: 13.09.23 - 13:14
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В редакцию "НГ" видео прислали читатели. Сообщение уже имеет пометку "часто пересылаемое" и могло бы быть фейком, но оказалось правдой. На кадрах - грузовой автомобиль, который застрял под аркой на Федоровской трассе.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
25
Re: "Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим...
Отправлено: 13.09.23 - 13:14
#1
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" уже упраздненным селом Воронежское. " В каком смысле - упразднённым ? А куда оно делось ? То есть как в анекдоте, только наоборот : мы видим, что Воронежское есть, а его на самом деле нет ?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3215
Re: "Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим...
Отправлено: 13.09.23 - 13:58
#2
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13128
Re: "Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим...
Отправлено: 13.09.23 - 14:19
#3
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Цитата:
Козлов я:

Да. Европа она такая . Проходили.)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30725
"Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам" - Видео с нетипичной аварией рассылают в чатах Костанайской области
Отправлено: 13.09.23 - 14:21
#4
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Цитата:
Vit:
Да. Европа она такая . Проходили.)

Еще от туда с Ойропы

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13128
"Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам" - Видео с нетипичной аварией рассылают в чатах Костанайской области
Отправлено: 13.09.23 - 14:31
#5
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Ай Марик. Я незнаю че с тобой делать . Бить. Смысла нет.)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3215
"Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим автоботам" - Видео с нетипичной аварией рассылают в чатах Костанайской области
Отправлено: 13.09.23 - 14:44
#6
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Цитата:
Vit:
Я незнаю че с тобой делать . Бить. Смысла нет


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