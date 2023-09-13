Re: "Я Оптимус Прайм, я обращаюсь ко всем выжившим...

Отправлено: - 13:14

" уже упраздненным селом Воронежское. " В каком смысле - упразднённым ? А куда оно делось ? То есть как в анекдоте, только наоборот : мы видим, что Воронежское есть, а его на самом деле нет ?