Re: Признать незаконным изъятие двух земельных участков под...

Отправлено: - 18:55

Фантастический городок. Живёт себе человек, гражданин, налогоплательщик,и тут х#ракс - "мы изымаем вашу территорию, нам она нужна"

О какой уверенности в завтрашнем дне может идти речь? Где соблюдение гарантированного конституцией РК право на жилье???

Слышит ли нас "слышащее" (как оно себя вдруг стало любить называть) государство?