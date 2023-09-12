Отправлено: - 11:54

maxsaf:

они не обращали внимания?

Цитата:Да, током ударило несколько человек. Пишу то, что писали очевидцы - током било несколько человек, как детей так и взрослых, удары были без последствий. Я там не был, подробности сообщить не могу, било ли их по очереди или одновременно, легонько или чувствительно, все что известно - без последствий для всех остальных. Почему не подняли сразу тревогу или же подняли, но не сразу обнаружили девочку - вопросы следует направить тем, кто там был. Я всего лишь указал, что несмотря на свою репутацию, в этот раз 111 написал факты. Искать ссылки в инсте, под каким из многочисленных постов была эта информация - уж извините, не буду.