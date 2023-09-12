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≡ "Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47540
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 21:11
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Главный врач отметил, что важную роль "сыграл временной фактор", так как мозг после удара током без кислорода живет от 3-х до 5-ти минут. Врачи до сих пор не знают, сколько времени прошло между ударом током и вызовом скорой.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30718
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:53
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19057
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:55
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2302
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:56
#32
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13957
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:57
#33
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30718
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:02
#34
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30718
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:03
#35
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19057
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:04
#36
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30718
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:06
#37
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1793
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 13.09.23 - 10:06
#38
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Ветку почистил из-за отклонения от темы.
Если читателям что-либо известно дополнительно о ЧП в Узунколе, сообщите мне в л/с. Зададим вопросы полиции. Запрос в прокуратуру по расследованию этого дела вчера отправили.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1274
Re: "Сердце остановилось". Как пытались спасти...
Отправлено: 13.09.23 - 10:10
#39
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Цитата:
maxsaf:
Ссылку давай, иначе сам знаешь...

в инстаграмме местных каналов писали участники событий, было несколько человек, но отделались легким испугом, здесь Мереке пишет правду.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13126
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 13.09.23 - 10:27
#40
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Цитата:
lavprof: было несколько человек, но отделались легким испугом, здесь Мереке пишет правду.
Пусть прокляты эти, я тоже когда приехал брата вытащил. Мне тоже и говорили, вот видили, ныряли но не смогли. А я смог. Вытащил но уже труп .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19057
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 13.09.23 - 10:40
#41
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Цитата:
lavprof:
было несколько человек

Капитан очевидность? На вечеринках обычно бывает по нескольку человек. Что вы этим хотели сказать? Несколько человек получили удар током? Все одновременно, или их там весь день било по очереди, легонько, но они не обращали внимания?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1274
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 13.09.23 - 11:54
#42
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Цитата:
maxsaf:
они не обращали внимания?

Да, током ударило несколько человек. Пишу то, что писали очевидцы - током било несколько человек, как детей так и взрослых, удары были без последствий. Я там не был, подробности сообщить не могу, било ли их по очереди или одновременно, легонько или чувствительно, все что известно - без последствий для всех остальных. Почему не подняли сразу тревогу или же подняли, но не сразу обнаружили девочку - вопросы следует направить тем, кто там был. Я всего лишь указал, что несмотря на свою репутацию, в этот раз 111 написал факты. Искать ссылки в инсте, под каким из многочисленных постов была эта информация - уж извините, не буду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19057
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 13.09.23 - 12:02
#43
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Цитата:
lavprof:

Эта новость прошла почти по всем известным казахстанским СМИ, но никто из журналистов ни слова не сказал о том, что током било несколько человек. Есть вероятность, что эту информацию умышленно замалчивают.

[Исправлено: maxsaf, 13.09.2023 - 12:04]
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