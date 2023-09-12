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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
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