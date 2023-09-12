Отправлено: - 01:21

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Важно то, посадишь ли ты в такое своих близких

[Исправлено: Эл-починно, 13.09.2023 - 01:26]

Цитата:А в чём проблема? что старенькие, да не я не боюсь. Их правда уже и нет практически, а так бы с удовольствием слетал ещ1 разок. Думаешь твои А320 Новейшие? - Выпускались с 1986 — по 2021 ый год. Вот и считай.ПС - в массовое производство с 1988-го года поступил.