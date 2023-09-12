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≡ Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47538
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 12.09.23 - 14:27
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Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку около населенного пункта Каменка в Новосибирской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:13
#15
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Цитата:
Эл-починно:
Ну я летал, живой до сих пор.

Не важно что ты летал.
Или я в 70х и 90х.
Важно то, посадишь ли ты в такое своих близких и как часто ты это собираешься делать, раз советуешь, на старейшем оборудовании, которое сегодня не производится, желать россиянам, доброго полета..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2302
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:21
#16
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Цитата:
111:
Важно то, посадишь ли ты в такое своих близких

А в чём проблема? что старенькие, да не я не боюсь. Их правда уже и нет практически, а так бы с удовольствием слетал ещ1 разок. Думаешь твои А320 Новейшие? - Выпускались с 1986 — по 2021 ый год. Вот и считай. :lol:
ПС - в массовое производство с 1988-го года поступил.

[Исправлено: Эл-починно, 13.09.2023 - 01:26]
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