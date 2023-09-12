Отправлено: - 01:00

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Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт, летевший в Омск, в Новосибирской области?

Цитата:Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.