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≡ Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47538
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 12.09.23 - 14:27
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Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку около населенного пункта Каменка в Новосибирской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 12.09.23 - 14:27
#1
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Ворованным самолетам скоро да, будет хана..
По моему еще один самолет встал из за того, что запчасти какой то нет из за санкций..
Какие то отправляют к моджахедам на ремонт.
В общем все отлично.
Путин переиграл всех как всегда..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3115
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 12.09.23 - 14:42
#2
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Первый пошёл...
Сколько ещё этих самолетов, летаюших после самого крупного воровства в истории авиации и ремонтрованные левыми запчастями, упадет в ближайшее время?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 12.09.23 - 14:48
#3
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Самолеты хоть успели украсть.
Кстати в них и унитазы наверно заморские..
Эх Россия..
Но все равно продолжают верить, что только Путин приведет ее в светлое будущее и подымет с колен..
И не понимают что именно на Путине будет кровь тех, кто не дай Аллах разобьется в этих ремонтируемых моджахедами самолетах.
Иранцы уже ремонтируют их самолеты, потому что в России нет образованных техников, нет оборудования, нет опыта.
Иран даже обогнал Россию в самолетостроении..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 12.09.23 - 14:52
#4
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Цитата:
что это один из самолетов, которые Россия не вернула западным лизинговым компаниям после начала войны


Так все таки война идет с украинским народом?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
485
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 13.09.23 - 00:06
#5
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На борту воздушного судна во время полета находились 170 человек, в том числе казахстанка, жительница Павлодара, Ольга Мухутдинова. "Мы были с мужем на отдыхе в Сочи, возвращались домой в Казахстан. В момент посадки нам было очень страшно, но все быстро закончилось. Мы были размещены в районном Доме культуры села Убинское. Нас приняли очень внимательно: чай, бутерброды. Все хорошо", - рассказала корреспонденту женщина. Теперь, по словам собеседницы, пассажиров разделят на две группы: одних отправят в Омск, других - в Новосибирск.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
485
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 13.09.23 - 00:45
#6
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Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2302
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 00:51
#7
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Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт, летевший в Омск, в Новосибирской области? вот карта
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2302
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 00:56
#8
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Да и для чего посылать А 320 ради 170- пусть 180- ти человек, можно и на АНах ну в крайнем случае ТУшках такое количество перевести. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19047
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:00
#9
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Цитата:
Эл-починно:
Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт, летевший в Омск, в Новосибирской области?

Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:03
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт,

Потому что его послали к чертям.
Он мог полосу заблокировать и были бы финансовые потери у аэропорта.
Потому что им по крен на эти 167 человек.
Потому у того и не хватило топлива и тот приземлился в степи..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:05
#11
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Цитата:
maxsaf:
Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.

Ну вот, выходит что пусть лучше он разобьется в степи или в лесу, чем притормозит на полосе и выедет за нее немного..
То есть послали их на крен , всех людей с этим самолетом.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2302
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 13.09.23 - 01:07
#12
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//Гендиректор «Уральских авиалиний» заявил, что причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ гидросистемы, передает РИА Новости.//
А что они там потеряли, чем Омск не понравился??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30711
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:07
#13
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Цитата:
Эл-починно:
можно и на АНах ну в

Ну конечно, на старых кукурузниках россиян можно, пусть погибают..
Саркязьм..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2302
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:11
#14
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Цитата:
111:
Ну конечно, на старых кукурузниках россиян можно, пусть погибают.. Саркязьм..

Ну я летал, живой до сих пор. :lol:
ПС - да и тоже шютка была, но ТУшки 134-ой вполне бы хватило

[Исправлено: Эл-починно, 13.09.2023 - 01:13]
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