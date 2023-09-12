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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
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Я робот(Пользователи)
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 12.09.23 - 14:27
Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-A320, следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку около населенного пункта Каменка в Новосибирской области.
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Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 12.09.23 - 14:27
Ворованным самолетам скоро да, будет хана..
По моему еще один самолет встал из за того, что запчасти какой то нет из за санкций..
Какие то отправляют к моджахедам на ремонт.
В общем все отлично.
Путин переиграл всех как всегда..
По моему еще один самолет встал из за того, что запчасти какой то нет из за санкций..
Какие то отправляют к моджахедам на ремонт.
В общем все отлично.
Путин переиграл всех как всегда..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
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- 3115
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 12.09.23 - 14:42
Первый пошёл...
Сколько ещё этих самолетов, летаюших после самого крупного воровства в истории авиации и ремонтрованные левыми запчастями, упадет в ближайшее время?
Сколько ещё этих самолетов, летаюших после самого крупного воровства в истории авиации и ремонтрованные левыми запчастями, упадет в ближайшее время?
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 12.09.23 - 14:48
Самолеты хоть успели украсть.
Кстати в них и унитазы наверно заморские..
Эх Россия..
Но все равно продолжают верить, что только Путин приведет ее в светлое будущее и подымет с колен..
И не понимают что именно на Путине будет кровь тех, кто не дай Аллах разобьется в этих ремонтируемых моджахедами самолетах.
Иранцы уже ремонтируют их самолеты, потому что в России нет образованных техников, нет оборудования, нет опыта.
Иран даже обогнал Россию в самолетостроении..
Кстати в них и унитазы наверно заморские..
Эх Россия..
Но все равно продолжают верить, что только Путин приведет ее в светлое будущее и подымет с колен..
И не понимают что именно на Путине будет кровь тех, кто не дай Аллах разобьется в этих ремонтируемых моджахедами самолетах.
Иранцы уже ремонтируют их самолеты, потому что в России нет образованных техников, нет оборудования, нет опыта.
Иран даже обогнал Россию в самолетостроении..
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 12.09.23 - 14:52
Цитата:
Так все таки война идет с украинским народом?
что это один из самолетов, которые Россия не вернула западным лизинговым компаниям после начала войны
Так все таки война идет с украинским народом?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 485
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 13.09.23 - 00:06
На борту воздушного судна во время полета находились 170 человек, в том числе казахстанка, жительница Павлодара, Ольга Мухутдинова. "Мы были с мужем на отдыхе в Сочи, возвращались домой в Казахстан. В момент посадки нам было очень страшно, но все быстро закончилось. Мы были размещены в районном Доме культуры села Убинское. Нас приняли очень внимательно: чай, бутерброды. Все хорошо", - рассказала корреспонденту женщина. Теперь, по словам собеседницы, пассажиров разделят на две группы: одних отправят в Омск, других - в Новосибирск.
р
(Полноправные пользователи)
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- 22.04.22
- Сообщений:
- 485
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 13.09.23 - 00:45
Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 00:56
Да и для чего посылать А 320 ради 170- пусть 180- ти человек, можно и на АНах ну в крайнем случае ТУшках такое количество перевести.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
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- 19047
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:00
Цитата:
Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.
Эл-починно:
Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт, летевший в Омск, в Новосибирской области?
Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт, летевший в Омск, в Новосибирской области?
Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:03
Цитата:
Потому что его послали к чертям.
Он мог полосу заблокировать и были бы финансовые потери у аэропорта.
Потому что им по крен на эти 167 человек.
Потому у того и не хватило топлива и тот приземлился в степи..
Эл-починно:
Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт,
Вот мне вот опять не понятно, что делал самолёт,
Потому что его послали к чертям.
Он мог полосу заблокировать и были бы финансовые потери у аэропорта.
Потому что им по крен на эти 167 человек.
Потому у того и не хватило топлива и тот приземлился в степи..
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:05
Цитата:
Ну вот, выходит что пусть лучше он разобьется в степи или в лесу, чем притормозит на полосе и выедет за нее немного..
То есть послали их на крен , всех людей с этим самолетом.
maxsaf:
Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.
Ну вроде как в Омске полоса короче, а с такой неисправностью они бы наверняка вылетели за пределы.
Ну вот, выходит что пусть лучше он разобьется в степи или в лесу, чем притормозит на полосе и выедет за нее немного..
То есть послали их на крен , всех людей с этим самолетом.
Re: Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле...
Отправлено: 13.09.23 - 01:07
//Гендиректор «Уральских авиалиний» заявил, что причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ гидросистемы, передает РИА Новости.//
А что они там потеряли, чем Омск не понравился??
А что они там потеряли, чем Омск не понравился??
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:07
Цитата:
Ну конечно, на старых кукурузниках россиян можно, пусть погибают..
Саркязьм..
Эл-починно:
можно и на АНах ну в
можно и на АНах ну в
Ну конечно, на старых кукурузниках россиян можно, пусть погибают..
Саркязьм..
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле Новосибирской области. Предварительная причина — отказ гидросистемы
Отправлено: 13.09.23 - 01:11
Цитата:
Ну я летал, живой до сих пор.
ПС - да и тоже шютка была, но ТУшки 134-ой вполне бы хватило
[Исправлено: Эл-починно, 13.09.2023 - 01:13]
111:
Ну конечно, на старых кукурузниках россиян можно, пусть погибают.. Саркязьм..
Ну конечно, на старых кукурузниках россиян можно, пусть погибают.. Саркязьм..
Ну я летал, живой до сих пор.
ПС - да и тоже шютка была, но ТУшки 134-ой вполне бы хватило
[Исправлено: Эл-починно, 13.09.2023 - 01:13]
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