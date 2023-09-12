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≡ "Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47538
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 21:11
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Главный врач отметил, что важную роль "сыграл временной фактор", так как мозг после удара током без кислорода живет от 3-х до 5-ти минут. Врачи до сих пор не знают, сколько времени прошло между ударом током и вызовом скорой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30700
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:53
#30
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Цитата:
maxsaf:
Ссылку давай

Дак ищи ее тут.
Уже давал.
Просто так что ли?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19043
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:55
#31
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Цитата:
111:
Дак ищи ее тут. Уже давал. Просто так что ли?

Ты давай не юли, иначе с тобой так же будут поступать. Ссылку сюда, быстро.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2296
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:56
#32
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Цитата:
111:
Дак ищи ее тут.

Не было тут никаких ссылок от тебя. Марик иди спать уже. Оставь прах девочки в покое. Иди во флуд, если хочешь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13954
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 22:57
#33
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погиб человек
и как всегда не в тему налетели канадцы и немцы и превратили даже эту новость в балаган и "ромашку" верю не верю
еще хотят чтобы их мнение кто то тут в здравом уме всерьез воспринимал
клуоны пятидесятилетние
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30700
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:02
#34
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Цитата:
maxsaf:
Ты давай не юли, иначе с тобой так

Скидывал, лень искать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30700
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:03
#35
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Цитата:
Эл-починно:
Не было тут никаких ссылок от тебя

Как не было?
Во Всякой Всячине очень даже было.
Мне что, шурудить там со дня города?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19043
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:04
#36
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Цитата:
111:
Скидывал, лень искать.

Когда надо, ты и десятилетней давности инфу находишь. А ссылку на сплетню видите ли искать лень. Это тебе зачтется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
30700
"Сердце остановилось". Как пытались спасти девочку, получившую травму в Узунколе, рассказал главврач областной детской больницы
Отправлено: 12.09.23 - 23:06
#37
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Цитата:
maxsaf:
Когда надо, ты и десятилетней давности

Никогда.
Ты видел чтоб я их озвучивал ссылками, прошлое?
Никогда.
Настоящее еще можно..
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Страница 3 из 3«123
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