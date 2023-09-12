Отправлено: - 19:16

ACROS:

Акима района, курирующего зам.акима, руководителя отдела культуры, акима рай.центра и непосредственного исполнителя пенного мероприятия - арестовать и отдать под суд.

Цитата:Зачем так много и не в чём неповинных людей наказывать. Тут же явно электрика, за несоблюдения ПТБ и самого "пеньщика" за несоблюдение безопасного расстояния, достаточно будет