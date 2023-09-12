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≡ Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в Узункольском районе, скончалась в больнице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47536
Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в Узункольском районе, скончалась в больнице
Отправлено: 12.09.23 - 18:13
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9-летняя девочка из поселка Узунколь скончалась сегодня, 12 сентября, утром. Эту информацию "НГ" подтвердили в пресс-службе управлении здравоохранения Костанайской области. Комментарий в управлении обещали предоставить позже. Информация обновляется.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4780
Re: Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в...
Отправлено: 12.09.23 - 18:13
#1
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Акима района, курирующего зам.акима, руководителя отдела культуры, акима рай.центра и непосредственного исполнителя пенного мероприятия - арестовать и отдать под суд.
Смерть человека во время мирного мероприятия - это ЧП, халатность и преступление.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2282
Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в Узункольском районе, скончалась в больнице
Отправлено: 12.09.23 - 19:16
#2
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Цитата:
ACROS:
Акима района, курирующего зам.акима, руководителя отдела культуры, акима рай.центра и непосредственного исполнителя пенного мероприятия - арестовать и отдать под суд.

Зачем так много и не в чём неповинных людей наказывать. Тут же явно электрика, за несоблюдения ПТБ и самого "пеньщика" за несоблюдение безопасного расстояния, достаточно будет ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19020
Девочка, которую ударило током на пенной вечеринке в Узункольском районе, скончалась в больнице
Отправлено: 12.09.23 - 20:19
#3
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Цитата:
ACROS:
Акима района, курирующего зам.акима, руководителя отдела культуры, акима рай.центра и непосредственного исполнителя пенного мероприятия - арестовать и отдать под суд.

Я конечно не большой фанат чинуш, но такими темпами мы и до производителя пены доберёмся.
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